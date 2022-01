Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: nuovo flirt tra Barù Gaetani e Jessica Selassié

Prosegue con successo l’avventura del Grande Fratello Vip, in onda stasera, lunedì 24 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Tra nuovi flirt, rapporti d’amicizia in crisi e addii, la puntata si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese. A partire dall’esito della nomination che, come ogni lunedì, non decreterà l’eliminato della settimana ma il preferito del pubblico, dunque il detentore dell’immunità.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: l’uscita di Manuel Bortuzzo, l’ombra delle new entry e la nomination

Nel corso della serata, uno dei tre concorrenti al televoto, Federica Calemme, Soleil Sorge e Kabir Bedi, riuscirà a salvarsi dalla nomination e a proseguire il suo percorso nel reality. Gli altri due, invece, dovranno giocarsi la permanenza con uno o più componenti del gruppo che verranno nominati dal resto dei vip. Per scoprire chi rimarrà nel loft e chi, invece, farà le valigie per ritornare a casa, bisognerà aspettare la diretta del venerdì. Spazio, poi, all’addio di Manuel Bortuzzo. Da qualche settimana a questa parte, infatti, il nuotatore ha manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco perché stanco e privo di motivazione. Dopo tanti ripensamenti e qualche dietrofront momentaneo, lo farà proprio questa sera. Inutili sono stati i tentativi di convincimento di Alfonso Signorini che, sin dall’inizio, sembrava aver puntato molto sul concorrente, e della fidanzata Lulù Selassié che, nonostante il dispiacere, ha comunque dimostrato di appoggiarlo pienamente in questa scelta. Infine, non mancheranno le sorprese: per Davide Silvestri arriverà il padre e, a quanto si legge nelle indiscrezioni, potrebbero iniziare a uscire fuori i nomi delle new entry pronte a integrarsi nel cast. Tra i candidati più quotati lo speaker radiofonico Edoardo Donnamaria, il tiktoker Antonio Medugno e il modello Gianluca Costantino.

Grande Fratello Vip: nuovo amore tra Jessica Selassié e Barù Gaetani?

Dopo Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, la casa del Grande Fratello potrebbe sfornare una nuova coppia. Negli ultimi tempi, infatti, Jessica Selassié e Barù Gaetani sembrano essere sempre più vicini, tra battute ironiche e lunghe serate passate in cucina a preparare la cena. Una complicità che, per il momento, non ha lasciato spazio ad altro ma che non è passata inosservata agli altri coinquilini, sebbene l’intenzione di Gaetani di non voler iniziare alcuna relazione a favore di telecamere. Una volontà difficile da mantenere, a giudicare dall’evoluzione che il rapporto ha avuto dai timidi approcci durante la serata di Capodanno e dal desiderio della Principessa di conoscersi meglio e trascorrere più tempo insieme. Intanto, sui social i due vantano già un fandom numerosissimo che, collegato con la diretta 24 ore su 24, ne segue i movimenti con curiosità, annotando tutto sull’hashtag #Jerù. Assisteremo alla nascita di un nuovo amore o aspetteranno la fine del programma per darsi una chance?