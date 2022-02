Grande Fratello Vip stasera su Canale 5: tutte le anticipazioni, di cosa si parlerà nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022

Manca poco a una nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda stasera, lunedì 21 febbraio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Il reality si sta avvicinando al giro di boa e i concorrenti sembrano sempre più decisi a giocarsi il tutto per tutto per conquistare un posto in finale. Tra schermaglie d’amore, amicizie a intermittenza e nomination pericolose, l’atmosfera nella casa più spiata d’Italia è tutt’altro che serena.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata di stasera in onda su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: il triangolo e le ultime novità sul flirt tra Jessica Selassiè e Barù Gaetani

Nella prima parte della puntata, tutti i riflettori saranno puntati sul triangolo formato da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Nel weekend, durante una festa a tema jungle, i tre sono stati protagonisti di dinamiche inattese, tra cui un bacio tra le due donne e un furioso litigio tra l’influencer italo-americana e l’attore romagnolo. Decisamente meno turbolenta, invece, sembra essere la situazione tra Jessica Selassiè e Barù Gaetani che, nelle ultime settimane, si sono avvicinati sempre di più. Mettendo in discussione le riserve del toscano che, sin dall’inizio dell’avventura, aveva espresso l’intenzione di non volersi legare sentimentalmente a nessuno.

Grande Fratello Vip: le polemiche su Alessandro Basciano e la lettera della madre di Sophie Codegoni

Spazio, poi, al polverone che vede protagonista Alessandro Basciano. Nella scorsa puntata, il Grande Fratello ha deciso di punirlo per una reazione spropositata durante una discussione con Belli. Pur tentando di giustificarsi, scusandosi con la produzione e il pubblico a casa, è stato mandato in nomination. La polemica si è poi allargata a macchia d’olio dopo che una conoscente del genovese, Veronica Satti, lo ha accusato di aver avuto, in passato, atteggiamenti violenti con le ex fidanzate. Parole forti che avrebbero spinto la sorella di Basciano a denunciare la ragazza. Intanto, la madre dell’attuale compagna, Sophie Codegoni, ha deciso di scrivere una lettera al 32enne per rinnovargli tutto il suo appoggio e la sua stima, reputandolo il partner ideale per la figlia.

Grande Fratello Vip: la pace tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge

Infine, Signorini parlerà con Manila Nazzaro e Sorge del chiarimento che le ha portate a fare pace dopo giorni di freddezza. Complice una lunga chiacchierata, le due, un tempo molto amiche, hanno avuto modo di confrontarsi e di ammettere gli errori commessi, riconoscendo di essersi ferite a vicenda per motivi decisamente futili. Per alcuni sarebbe tutta strategia, altri, invece, ci hanno letto un tentativo sincero di seppellire una volta per tutte l’ascia di guerra.

Grande Fratello Vip: chi dovrà abbandonare il gioco?

Il momento clou della serata sarà, ovviamente, la nomination. A giocarsi la permanenza nel programma quattro pezzi da novanta per gli equilibri della gara: Barù Gaetani, Kabir Bedi, Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. Come di consueto, toccherà al pubblico decidere chi potrà salvarsi e chi, invece, dovrà fare le valigie e mettere un punto al viaggio.