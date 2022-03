Anticipazioni Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: cosa sapere, cosa succederà

Dopo 183 giorni di clausura, i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono pronti ad affrontare la finalissima, in onda stasera, lunedì 14 marzo 2022, alle 21.25 su Canale 5. Niente più strategie, niente più dinamiche contorte, niente più scontri: i cinque superstiti si sfidano ad armi pari per conquistare il gradino più alto del podio e l’ambito montepremi.

Grande Fratello Vip: cosa sapere sulla finale in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: l’ultima eliminazione

Prima di entrare nel vivo della puntata conclusiva del reality, tocca ancora scoprire il nome del quinto finalista che andrà ad aggiungersi al quartetto formato da Lulù Selassiè, Davide Silvestri, Delia Duran e Barù Gaetani. A giocarsi l’ultimo posto in palio saranno Jessica Selassié e Giucas Casella, due dei veterani del gruppo. Come ogni settimana, sarà il pubblico attraverso il televoto a decidere il da farsi e a stabilire chi potrà correre l’ultimo miglio rimasto e chi, invece, sarà costretto a fermarsi a pochi passi dal traguardo.

Grande Fratello Vip: una pioggia di sorprese e colpi di scena

Il resto della serata, ovviamente, sarà dedicato ai ricordi e alle sorprese. I finalisti avranno modo di ripercorrere tutte le tappe salienti del loro percorso con emozionanti rwm e la consueta intervista in studio con il conduttore, Alfonso Signorini, e le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma non è tutto. Ci saranno, infatti, un sacco di sorprese: Silvestri rivedrà i suoi genitori, Duran la madre e Casella il figlio James. Per le principesse, invece, una reunion con la sorella Clarissa e un’esibizione live speciale: le ragazze saluteranno l’esperienza televisiva con la cover di un brano della popstar americana Selena Gomez. Infine, tutte le inquiline del loft si ritroveranno per ballare e divertirsi sulle note di Lady Marmalade, grande successo di Pink, Christina Aguilera, Lil’Kim e Mya.

Grande Fratello Vip: dove vedere il programma

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, la finale del Grande Fratello Vip sarà visibile anche in diretta streaming sul sito e sull’app di Mediaset Play. Per chi fosse, invece, interessato a seguirla sui social, su Twitter l’hashtag da monitorare è #GFVip.