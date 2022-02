Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: Alex Belli ritorna nella Casa, troverà Soleil e Delia

Prosegue la sesta edizione del Grande Fratello Vip in onda questa sera, lunedì 14 febbraio 2022, alle 21.25 su Canale 5. A distanza di un mese dalla finale del reality, le sorprese e i colpi di scena continuano. A partire dalla serata di stasera, durante la quale, oltre a scoprire il nome del concorrente eliminato, il pubblico assisterà all’ingresso nella casa di un ex concorrente al centro di un triangolo particolarmente discusso: Alex Belli.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: il ritorno di Alex Belli

Buona parte della puntata sarà dedicata al ritorno di Alex Belli nel loft. Dopo la squalifica e la successiva eliminazione, l’attore romagnolo varcherà nuovamente la porta rossa non come concorrente ma come ospite. Ad attenderlo, oltre al resto degli inquilini, ci saranno la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, l’influencer italo-americana con la quale sembrava aver stretto una forte complicità. Nelle scorse settimane, le due hanno avuto modo di confrontarsi sulla questione a mente fredda, mettendo da parte la rivalità e ragionando con razionalità. Intanto, sui social, il pubblico non riesce a capire la strategia di Belli: nelle due settimane di permanenza, si impegnerà per riconquistare la fiducia della compagna o si dichiarerà ufficialmente a Sorge? Il momento della verità è arrivato e non c’è più tempo per procrastinare. Spazio poi a una sorpresa a tema San Valentino: i vip incontreranno due ex gieffini che, proprio nel programma, si sono innamorati. Si tratta di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, in attesa del loro primo figlio. Ma non è tutto: non mancheranno altre romantiche sorprese e, ovviamente, il fatidico momento della nomination. Sarà il pubblico, ancora una volta, a decidere chi mandare via tra Kabir Bedi, Gianluca Costantino e Antonio Medugno.

Grande Fratello Vip: i ripensamenti di Soleil Sorge

Più o meno certa del ritorno di Belli, nelle ultime ore Sorge è ritornata a parlare della loro tormentata relazione, chiarendo cosa avrebbe fatto se l’uomo le avesse chiesto di iniziare una storia con lui. Interpellata da Nathaly Caldonazzo, ha spiegato che non avrebbe accettato per dignità e amor proprio e, soprattutto, perché incapace di «stare con qualcuno che non le ispira fiducia e con atteggiamenti poco chiari». In più, davanti all’osservazione dell’amica che, tra le righe, l’ha tacciata di incoerenza, la 27enne ha ribadito di avere una persona fuori ad aspettarla, con la quale intende fare sul serio e provare a costruire qualcosa di solido. Argomentazioni che potrà spiegare al diretto interessato nel confronto che avranno stasera, davanti agli occhi attenti dei telespettatori, di Alfonso Signorini e delle opinioniste.