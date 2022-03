Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: Alex Belli geloso di Antonio Medugno

Manca poco a una nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, giovedì 3 marzo 2022, alle 21.25 su Canale 5. A dieci giorni dalla finalissima, l’atmosfera nella casa più spiata d’Italia non è delle migliori: se alcuni concorrenti vivono con tranquillità l’avvicinarsi della conclusione del viaggio perché già qualificati per l’ultima tappa, gli altri iniziano a pensare ininterrottamente alla strategia da attuare per scalzare la concorrenza e arrivare sul podio.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: scintille tra le sorelle Selassié, doppia eliminazione e sorprese per Manila Nazzaro e Sophie Codegoni

A giudicare dalle anticipazioni, la serata di stasera sarà ricca di colpi di scena. A partire dalla nomination: a rischiare l’eliminazione, infatti, non sono soltanto i cinque nominati della settimana, Sophie Codegoni, Giucas Casella, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Antonio Medugno ma tutti i vip (eccetto Lucrezia Selassié e Delia Duran, già in finale) che, nel corso della serata, saranno oggetto di un televoto flash. Toccherà al pubblico decidere chi tra i candidati dovrà abbandonare il gioco e chi, invece, potrà continuare a battersi per la vittoria. Spazio, poi, alle dinamiche che hanno animato la settimana nel loft. Una su tutte, i continui dissapori che, da qualche giorno, paiono aver creato maretta tra Lucrezia e Jessica Selassié. La prima ha più volte attaccato la sorella maggiore, accusandola di fare la vittima per rimanere in gara e di avere un atteggiamento eccessivamente protettivo nei suoi confronti, arrogandosi meriti che non le spetterebbero. Non mancheranno le sorprese: l’attrice comica Valeria Graci incontrerà l’amica Manila Nazzaro, mentre Alessandro Basciano potrà scambiare qualche parola con la fidanzata Sophie Codegoni.

Grande Fratello Vip: Alex Belli si scaglia contro Antonio Medugno

Nel frattempo, nonostante sia stato eliminato da un po’, Alex Belli continua a creare dinamiche anche dall’esterno del programma. A fargli saltare la mosca al naso, questa volta, sarebbe stata la ritrovata complicità tra Antonio Medugno e la moglie Delia Duran. In un momento di tristezza, il tiktoker napoletano è stato consolato dalla showgirl venezuelana e, grato per le sue parole di conforto, le ha confessato di essere felice di poter contare sulla sua amicizia e sulla sua presenza nella casa. La scena ha infastidito l’attore romagnolo che, direttamente da Sharm El Sheik, dove si trova in vacanza, si è scagliato contro il ragazzo con un lungo tweet carico di rancore: «Caro Tiktokio, sono felice tu abbia trovato l’equilibrio ma ricorda che certe battute a doppio senso e certi sguardi da conquistatore alla donna che amo te li puoi risparmiare», ha scritto, vedendo malizia nel confronto tra i due, «Vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia». Come reagiranno i diretti interessati? Alfonso Signorini ne parlerà in trasmissione o lascerà lo spazio ad altre dinamiche? Per scoprirlo basta sintonizzarsi su Canale 5.