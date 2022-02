Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: rischio squalifica per Nathaly Caldonazzo

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, giovedì 24 febbraio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Mancano poco meno di venti giorni alla fine del programma e le strategie di alcuni concorrenti per accaparrarsi il posto in finale hanno alimentato liti e alterchi ormai insanabili. L’amicizia tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli è al capolinea, Delia Duran e Soleil Sorge sembrano non rivolgersi più la parola e pare che Nathaly Caldonazzo, protagonista di un agguerrito confronto con Jessica Selassiè, rischi di abbandonare il gioco e non per la nomination.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: scontri tra concorrenti, il flirt tra Barù Gaetani e Jessica Selassié e la nomination

A giudicare dalle anticipazioni, la puntata di stasera sarà ricca di colpi di scena. Nella prima parte, Alfonso Signorini analizzerà alcune delle dinamiche che stanno tenendo banco nel loft negli ultimi giorni. Dalle forti discussioni tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli al crollo emotivo di Miriana Trevisan che, come l’ex Miss Italia, non riesce più ad accettare alcuni comportamenti della cantante lirica, fino all’exploit di Davide Silvestri che, sull’onda dei recenti dissapori avuti con Sorge, ha dichiarato di non volerne più sapere della loro amicizia e di essere intenzionato a smascherare la sua strategia di gioco, che reputa ambigua e poco onesta. Infine, riflettori accesi sul flirt tra Barù Gaetani e Jessica Selassié che, superate le rimostranze dei primi mesi, sembrano essere sempre più complici. Come ogni settimana, il momento clou della serata sarà la nomination: a giocarsi la permanenza in gioco saranno Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo.

Grande Fratello Vip: Nathaly Caldonazzo a rischio squalifica?

Una delle protagoniste della serata sarà Nathaly Caldonazzo. Che, nelle ultime ore, è finita al centro di una polemica che l’ha portata a rimanere in tendenza su Twitter per un’intera giornata. Prima che la regia cambiasse diretta, la showgirl ha dichiarato, parlando con gli altri coinquilini, di aver pronunciato parole particolarmente gravi in un momento di rabbia che le aveva fatto perdere lucidità. È bastato poco per far scoppiare sui social una vera e propria caccia alla frase incriminata che, dopo mille tentativi, pare essersi conclusa con un’ipotetica soluzione: «Il cibo, qui in casa, lo ruba Jessica. D’altronde è un vizio di famiglia». Un palese riferimento alla situazione del padre delle principesse Selassié, in carcere per una truffa da 10 milioni di franchi. Nessuna comprensione da parte dei concorrenti che, a più riprese, hanno reclamato alla produzione un provvedimento serio nei confronti di Caldonazzo. Al momento non è trapelata alcuna indiscrezione in merito ma non è escluso che la 52enne possa rischiare la squalifica. Per scoprire l’epilogo della storia, l’unica strada è seguire la diretta.