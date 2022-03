Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera su Canale 5: Barù versus Jessica e confronto con Alex Belli?

È tempo di semifinale per i concorrenti del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, giovedì 10 marzo 2022 alle 21.25 su Canale 5. Dopo oltre sei mesi di reclusione, i vip si giocano il tutto per tutto per conquistare un posto in finale e arrivare sul gradino più alto del podio. Nonostante l’avventura sia quasi arrivata al capolinea, gli scontri nel loft non accennano a spegnersi. Mettendo alla prova anche quelli che sembravano ormai rapporti più che consolidati.

Grande Fratello Vip: cosa sapere sul programma in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: ultime eliminazioni, nuovi finalisti e una pioggia di confronti

A giudicare dalle anticipazioni, sarà una serata davvero ricca di sorprese e colpi di scena. Ritorneranno, infatti, in studio le ultime due eliminate, Miriana Trevisan e Soleil Sorge, pronte a commentare con Alfonso Signorini il loro lungo percorso nel reality. La prima, poi, sarà impegnata in un confronto con Biagio D’Anelli, l’opinionista a cui si era legata sentimentalmente nel programma e che, una volta uscita, si è rifiutata di sentire e vedere. Alla seconda, invece, verrà comunicato in diretta di essere stata scelta da Barbara D’Urso come opinionista del programma La Pupa e il Secchione, dal 15 marzo su Italia 1. Spazio, poi, ad altri due faccia a faccia: Jessica Sélassié incontrerà dapprima Sorge, poi Nathaly Caldonazzo, le due inquiline con cui sembra aver avuto più incomprensioni. Infine, occhi puntati sull’ultima eliminazione e sull’elezione dei finalisti: a giocarsi la permanenza nel gioco saranno Manila Nazzaro e Barù Gaetani. Chi supererà lo scoglio parteciperà ufficialmente alla corsa per gli ultimi posti da finalista. Che, a sorpresa, potrebbero essere tre. È ancora tutto nelle mani del pubblico che, con un televoto flash, deciderà il da farsi.

Grande Fratello Vip: Jessica e Barù ai ferri corti

Tuttavia, il fulcro della serata pare sia, a tutti gli effetti, lo scontro tra Jessica Sélassié e Barù Gaetani. I due, ormai da mesi uniti da una forte complicità, sembrano essersi improvvisamente allontanati. Complici i dubbi del food influencer sulla sincerità della principessa e la delusione provata nel sentirlo etichettare come un probabile stratega. Dopo un primo chiarimento, nel quale la 27enne ha spiegato di aver detto parole che non pensava sull’onda di un momento di rabbia e nervosismo, il 40enne ha continuato a osservarne con sospetto i movimenti e a metterne addirittura in dubbio i gesti e le manifestazioni d’affetto esternate nel percorso che hanno condiviso. Un’accusa che ha portato la ragazza, visibilmente coinvolta in un sentimento che non hanno mai definito con esattezza, alle lacrime e a chiedere un ulteriore confronto con il coinquilino per spiegargli per filo e per segno la situazione e fargli presente anche parole e atteggiamenti che non le sono andati a genio. Nel frattempo, anche il resto del gruppo e i telespettatori sui social si sono divisi: c’è chi supporta Gaetani e chi, invece, come Sophie Codegoni e molti fan della coppia, sostiene sia meglio per Selassiè allontanarsi e aspettare la fine dei giochi per capire meglio come muoversi.

Grande Fratello Vip: Alex Belli versus Barù Gaetani?

Intanto, Alex Belli continua a fare notizia nonostante sia stato ormai squalificato da mesi. Dopo essersi scagliato contro Antonio Medugno perché geloso della moglie Delia Duran, negli ultimi giorni ha risposto via Twitter a una provocazione di Gaetani che, in una conversazione con la showgirl venezuelana, diceva di non aver alcuna intenzione di incontrare, dopo la conclusione del programma, né lei né l’attore romagnolo. Belli non ha perso tempo e ha immediatamente commentato la piccola discussione, accusandolo di cattiveria gratuita e mettendone in dubbio la lealtà da sempre decantata. Una dinamica che potrebbe lasciare spazio, questa sera, all’ennesimo faccia a faccia tra i due.