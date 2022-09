Grande Fratello Vip stasera su Canale 5: i 23 concorrenti della casa

Tutto pronto per il Grande Fratello Vip. Stasera 19 settembre, alle 21.30 su Canale 5, Alfonso Signorini è pronto a riaprire le porte della casa più spiata d’Italia a ben 23 nuovissimi concorrenti. Con lui le opinioniste Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. Sebbene il cast sarebbe dovuto rimanere segreto, il sito Davidemaggio.it ha rovinato i piani rivelando in anticipo tutti i nomi di coloro che parteciperanno alla settima edizione. Chi sarà l’erede di Jessica Selassié? Ecco l’elenco dei 23 personaggi famosi che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip. Solo tre i volti finora confermati ufficialmente dalla produzione, mentre per gli altri si tratta di anticipazioni. Non resta dunque che attendere la prima puntata di stasera, visibile anche in streaming sul sito o l’app Mediaset Play. Sul canale Mediaset Extra partirà poi la diretta h24 che accompagnerà i telespettatori per tutta la durata della trasmissione.

Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti da stasera 19 settembre 2022 su Canale 5

Pamela Prati, Wilma Goich e Giovanni Ciacci, chi sono i tre concorrenti confermati

Ricchissimo il cast della settima edizione del GF Vip. Lo scorso anno la vittoria andò alla fashon blogger Jessica Selassié, che salì sul podio davanti a Davide Silvestri e Gherardo “Barù” Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. Chi erediterà da lei lo scettro di campione della casa più spiata d’Italia? Nella prima puntata di stasera il conduttore Alfonso Signorini rivelerà man mano i nomi dei 23 concorrenti che parteciperanno al programma, tuttavia già online grazie al sito Davidemaggio.it. Tre tuttavia quelli già ufficializzati anche dallo stesso Grande Fratello Vip. Sono la soubrette Pamela Prati, che tornerà nello show dopo l’esperienza del 2016, la cantante de Le colline sono in fiore Wilma Goich e l’opinionista di moda e costumista Giovanni Ciacci. Ex concorrente di Ballando con le stelle ha da poco dichiarato di essere sieropositivo.

Da Antonella Fiordelisi a Antonino Spinalbese, tutti gli altri nella casa

Nella casa del Grande Fratello Vip anche Marco Bellavia, volto di Bim Bum Bam, e George Ciupilan, giovane tiktoker salito alla ribalta grazie a Il Collegio. E ancora, spazio per Sofia Giaele De Donà, influencer che ha preso parte a Ti spedisco in Convento, l’ex di Taylor Mega Alberto De Pais e Daniele del Moro, già volto del Grande Fratello nel 2016. Ci saranno poi Charlie Gnocchi, fratello di Gene, e Gegia, attrice comica che ha condiviso la scena con Jerry Calà. Il cast comprende anche l’icona transgender Eleonoire Ferruzzi e la campionessa di scherma Antonella Fiordelisi, classe 1998.

All’appello risponderanno Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, la giornalista Sara Manfuso e la venezuelana Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello 4. E ancora, nella casa ci saranno l’influencer Nikita Pelizon già vista a Pechino Express 2021 e l’ex pallanuotista Amaurys Perez. Nel cast del Grande Fratello l’ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, l’ex velina di Striscia la Notizia Cristina Quaranta. Varcheranno la porta rossa il giornalista Attilio Romita, la conduttrice Patrizia Rossetti, Luca Salatino, tronista della scorsa stagione di Uomini e Donne ed Edoardo Donnamaria, speaker Rtl 102.5.