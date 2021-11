Grande Fratello Vip stasera su Canale 5: Manuel Bortuzzo, la battuta di Alex Belli e i problemi di salute

Ritorna anche stasera, venerdì 5 novembre 2021, il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.25. Dopo una settimana particolarmente complicata, l’atmosfera nella Casa si è fatta elettrica e saranno diversi gli argomenti di cui discutere nel corso della serata. Da battute infelici ed evitabili a scontri accesi, passando per problemi di salute e pericolosi flirt. Immancabile, ovviamente, sarà la nomination: il pubblico da casa deciderà chi potrà prolungare la propria permanenza nel reality, anche solo di una settimana, e chi, invece, sarà costretto a fare le valigie e abbandonare il gioco.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: tra nomination e ospiti esplosivi

A giocarsi, questa sera, la possibilità di rimanere in gara saranno quattro concorrenti: Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge, Jo Squillo e Nicola Pisu. Ma la nomination non sarà di certo il pezzo forte della serata. Le anticipazioni che, da giorni, circolano sul web, infatti, hanno confermato l’entrata nel loft di Cinecittà di Delia Duran, moglie di Alex Belli. La modella ha chiesto con insistenza un confronto col marito e, questa sera, potrà finalmente parlare con lui faccia a faccia. Ma non solo. Pare, infatti, voglia scambiare anche qualche chiacchiera anche con Sorge, nelle ultime settimane particolarmente in confidenza con l’attore romagnolo. Ovviamente, non ci sarà solo spazio per sorprese e momenti emozionanti. Alfonso Signorini e le opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, coglieranno la palla al balzo per porre il focus del dibattito proprio su Belli che, tra i dissapori con Aldo Montano, quasi sfociati nello scontro fisico, il feeling con Sorge e l’indelicata ironia nei confronti di Manuel Bortuzzo, è stato massacrato tanto dal pubblico a casa quanto dagli affezionati fan della trasmissione che, giornalmente, ne commentano le dinamiche sui social. Tira una brutta aria anche sul fronte flirt: mentre Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembrano sempre più lontani, Miriana Trevisan e Nicola Pisu continuano a discutere.

Grande Fratello Vip: la complicata settimana di Manuel Bortuzzo

Gli ultimi sette giorni non sono stati una passeggiata neppure per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, infatti, è finito nuovamente al centro della bufera ma non per colpa sua. La responsabilità è tutta di Alex Belli. Parlando con Soleil Sorge e Davide Silvestri, l’attore si è lasciato andare a una frase infelice nei confronti dello sportivo. I tre stavano ridendo e scherzando goliardicamente di un musical che avevano immaginato di scrivere. E, facendo riferimento alla scena di un’eliminazione in cui i concorrenti sarebbero caduti uno ad uno, Sorge ha indicato Silvestri come l’ultimo a soccombere. Peccato che Belli non ci abbia pensato due volte e, sorridendo, l’abbia corretta, dicendo che l’ultimo sarebbe stato proprio Bortuzzo perché impossibilitato a cadere. Molti utenti hanno reputato la frase assolutamente inaccettabile e hanno iniziato a reclamare a gran voce la squalifica del ragazzo perché avrebbe volontariamente e consapevolmente deriso la disabilità del coinquilino. Dello stesso parere anche lo staff di Bortuzzo che, su Instagram, ha chiesto alla trasmissione di prendere dei provvedimenti, e il padre Franco, che ha condannato senza mezzi termini l’offesa: «Manuel è caduto quando gli hanno sparato. Tu, invece, sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia». Che cosa succederà questa sera? Il diretto interessato verrà messo al corrente dei fatti o tutto rimarrà insabbiato? Gli autori del reality procederanno con un’eliminazione immediata o lasceranno passare la questione sotto traccia? A giudicare dai messaggi su Twitter, i telespettatori non immaginano un finale diverso da un’esclusione di Belli dalla trasmissione. Ma non è finita qui. Dopo la forte infezione che, un mese fa, lo aveva tenuto a letto e lo aveva costretto ad assumere antibiotici, nella notte tra il 2 e il 3 novembre, lo sportivo è ritornato ad accusare fastidiosi problemi di salute. Per fortuna, nulla di preoccupante. Nonostante l’interruzione delle trasmissioni abbia allarmato gli aficionados notturni. Si è trattato, infatti, di una semplice indigestione dovuta alla lasagna cucinata dal gruppo. Tutto è rientrato nel giro di poche ore e Bortuzzo è ritornato in perfetta forma, anche grazie all’aiuto e alle cure dell’amico Montano. Intanto, procede a singhiozzi la relazione con Lucrezia Selassié. Mentre la principessa non ha remore nel mostrargli attenzioni, il 22enne continua a non spingersi oltre qualche gesto d’affetto e a non voler prendere alcun tipo di impegno serio.