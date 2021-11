Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: faccia a faccia tra Delia Duran e Alex Belli

Nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, venerdì 26 novembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Dopo l’entrata di due nuove concorrenti, Patrizia Pellegrino e Maria Monsé, il gruppo sembra essersi ravvivato. Per quanto l’atmosfera sembri essersi alleggerita, tuttavia, non sono mancanti scontri e tensioni tra i concorrenti. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini e le opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, commenteranno quanto successo nel corso della settimana con il gruppo e proveranno a mettere il naso nelle dinamiche del gruppo. Non mancheranno le sorprese e l’atteso momento della nomination.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: di cosa si parlerà questa sera

Nella puntata di stasera, a giocarsi la permanenza nel reality saranno 4 donne: Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi dovrà abbandonare il gioco. Passando al menu della serata, a giudicare dalle anticipazioni, si prospetta ricca di colpi di scena. Il conduttore parlerà con Manila Nazzaro e le sorelle Selassié della forte discussione che le ha viste protagoniste nei giorni passati e che continua ad allontanarle. Non c’è speranza di tregua, invece, tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Il breve flirt tra i due ha presto lasciato spazio a risentimenti e rancori, che li portano quasi quotidianamente a litigare. Diversa, invece, la situazione tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: il soprano non ha preso bene la nomination dell’ex valletta di Mike Bongiorno e ha reagito in maniera spropositata. Aiutate da Alex Belli, si sono chiarite e Trevisan si è scusata con Ricciarelli per averla ferita, spiegandole di non averlo fatto per nessuna ripicca in particolare ma solo per motivi di gioco.

Grande Fratello Vip: Delia Duran ritorna a confrontarsi con Alex Belli

Stando alle ultime indiscrezioni, Delia Duran, moglie dell’attore Alex Belli, sarebbe pronta a rientrare nella Casa per un nuovo confronto col marito. Che, nelle ultime ore, dopo aver chiesto ininterrottamente di poterla incontrare, sembra essere ritornato sui suoi passi, dichiarando di voler tenere la sua vita privata al di fuori del programma. La modella venezuelana, tuttavia, non sembra essere d’accordo e, infastidita dai comportamenti del compagno, sempre più in confidenza con Soleil Sorge, pare essere pronta per una resa dei conti. Il profilo twitter Agent Beast ha rivelato che Duran starebbe escogitando una spietata vendetta nei confronti di Belli e, nel faccia a faccia di stasera, arriverà carica per mettere nero su bianco tutte le bugie e le contraddizioni del romagnolo. Per alcuni, invece, potrebbe addirittura rimanere nel loft per qualche giorno.

Grande Fratello Vip: in arrivo quattro nuovi concorrenti

La notizia del prolungamento del Gf Vip fino a marzo 2022, non ancora annunciata ai vip, ha spinto la produzione ad assoldare nuove leve, che smuovano gli equilibri della convivenza. Lunedì 29 novembre saranno 4 i personaggi che varcheranno la porta rossa. Si tratta del chirurgo estetico Giacomo Urtis, uno dei protagonisti della quinta edizione, della showgirl Valeria Marini, al suo terzo ingresso, l’opinionista Biagio Anelli e l’ex gieffino Ferdinando Giordano, che ha partecipato alla versione Nip nel 2011.