Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5, scontro tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli

Mancano poche ore alla 35esima puntata del Grande Fratello Vip, in onda stasera, lunedì 17 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Come ogni settimana, Alfonso Signorini si collegherà con il gruppo per esplorarne le dinamiche e farsi aggiornare su quanto accaduto nel weekend. Negli ultimi giorni, il clima di apparente serenità che si stava facendo strada con l’entrata di Kabir Bedi è stato distrutto dall’ingresso di Delia Duran. Che, più agguerrita che mai, si è immediatamente scagliata contro Soleil Sorge, rinfocolando gli alterchi che, per mesi, le hanno messe l’una contro l’altra a contendersi le attenzioni dell’attore romagnolo Alex Belli.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: tra sorprese e nuovi eliminati

A giudicare dalle indiscrezioni che circolano sul web, la diretta di stasera sarà davvero ricca di spunti. Oltre alla nomination, che vede sfidarsi Kabir Bedi, Federica Calemme, Valeria Marini e Giacomo Urtis per il titolo di preferito del pubblico, il piatto forte della serata sarà, senza dubbio, la rivalità tra Delia Duran e Soleil Sorge. Mentre l’influencer italo-americana sembra non riuscire a sopportare l’idea di dover convivere con la modella venezuelana, Duran sta cercando gradualmente di ritagliarsi un posto nella Casa, individuando pilastri e punti di riferimento a cui appoggiarsi. Tra questi, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Spazio, poi, alle sorprese: saranno Sophie Codegoni e Nathaly Caldonazzo le due vip che riceveranno la visita di un amico o di un parente. Infine, un focus particolare sui flirt che, di recente, stanno tenendo incollati allo schermo i fan del programma: da un lato, la storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo che, ormai solida, dovrà fare i conti con l’abbandono del programma da parte dello sportivo e, dall’altro, i rapporti travagliati tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Grande Fratello Vip: Nathaly Caldonazzo versus Sonia Bruganelli, lo scontro continua

Dopo i dissapori con Adriana Volpe e Signorini, Sonia Bruganelli si ritrova a essere protagonista dell’ennesimo contrasto. Questa volta, la controparte è una concorrente che pare darle del filo da torcere: Nathaly Caldonazzo. Durante la puntata di venerdì 14 gennaio, quando il conduttore ha invitato i concorrenti a schierarsi dalla parte di Katia Ricciarelli o di Caldonazzo, l’opinionista ha scelto la soprano, sostenendo che l’ex showgirl si fosse presentata nella clip con eccessiva spocchia: «Sembrava Julia Roberts e invece è solo Nathalie Caldonazzo». Ma non finisce qui: poco prima, in diretta su Instagram, Bruganelli aveva spiegato nel dettaglio i motivi di questo astio tra le due. «Forse dovrei dirlo in diretta ma vi racconterò tutto qui: quando ho lanciato la mia linea di abbigliamento e borse, Nathaly voleva prestare il suo volto alla campagna pubblicitaria», ha sottolineato, «All’improvviso, senza invitarla, me la sono ritrovata all’inaugurazione. E ha avuto anche la faccia di chiedermi dei cadeaux in quanto Nathaly Caldonazzo».

Sonia Bruganelli che racconta un aneddoto sul Nathaly Caldonazzo ✈️✈️✈️ #gfvip pic.twitter.com/HHAYt3FTpy — Aless (@sashaa9871) January 14, 2022

Il trattamento riservato dalla moglie di Paolo Bonolis non è andato giù a Caldonazzo che, qualche ora fa, le ha rivolto parole ben poco gentili A quanto pare, quindi, lo scontro non è ancora finito, anzi un nuovo faccia a faccia tra le due è alle porte.