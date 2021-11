Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, chi sono le nuove concorrenti

Aria di novità al Grande Fratello Vip in onda questa sera, lunedì 22 novembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. A più di due mesi dall’inizio del reality, Alfonso Signorini è pronto ad accogliere nel cast due nuove concorrenti, Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Le new entry dovranno integrarsi in un gruppo ormai consolidato e proveranno a smuoverne le dinamiche, mettendo alla prova i fragili equilibri della convivenza.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: tra nomination e nuovi arrivi

Come ogni puntata, i vip dovranno fare i conti con una nomination. A contendersi la permanenza nel gioco, questa volta, saranno Soleil Sorge, Carmen Russo e Gianmaria Antinolfi. Non sarà una sfida eliminatoria: chi sarà eletto preferito del pubblico, infatti, avrà il privilegio di scegliere quale dei due inquilini rimasti andrà al televoto con i compagni più votati dal resto della casa. E venerdì sarà nuovamente compito dei telespettatori decidere chi far rimanere in gara e chi eliminare. Al di là della nomination, però, non sarà una puntata come tutte le altre. Come già anticipato dalle indiscrezioni che circolano sul web, in vista del prolungamento del Grande Fratello Vip fino a marzo 2022, la produzione ha in mente di ampliare il parterre con una serie di nuovi volti. A partire da due donne, Patrizia Pellegrino e Maria Monsé, che proprio nel corso della diretta di stasera, varcheranno la porta rossa. A dicembre, invece, dovrebbero raggiungerle anche la showgirl Nathalie Caldonazzo e l’attrice Vera Gemma. Pare, invece, sia saltato l’ingresso dei due ex tronisti di Uomini e donne Giulia Cavaglià e Giulio Raselli. Rimangono, invece, ancora in forse gli arrivi di Valeria Marini, Giacomo Urtis, Adelaide De Martino, Valentina Nulli Augusti e Biagio D’Anelli.

Grande Fratello Vip: carriera e vita privata di Patrizia Pellegrino

Grande Fratello Vip: Patrizia Pellegrino, una carriera tra piccolo schermo e teatro

Classe 1962, Patrizia Pellegrino si è fatta conoscere al grande pubblico come attrice, conduttrice e showgirl. Il suo debutto al cinema è datato 1981, con una parte in Onore e guapparia di Tiziano Longo. Sul piccolo schermo, invece, ha iniziato a muovere i primi passi su TRM (Televisione Radio del Mezzogiorno) nei panni di valletta del dj Gigi Marziali nella trasmissione Scoprifuoco. Da allora, si è sempre divisa tra conduzione e recitazione: ha affiancato Peppino di Capri in Odeon, è stata scelta da Luca De Filippo come protagonista della fiction Petrosinella, ha sperimentato anche la carriera di cantante, incidendo la sigla Beng! del programma di Corrado Gran Canal e ha preso parte a fiction, film per la tivù e a numerosi progetti cinematografici come I divertimenti della vita privata di Cristina Comencini, Viva l’Italia di Massimiliano Bruno, A cena col vampiro di Lamberto Bava, Baciati dall’amore e Il bambino cattivo di Pupi Avati. Ma non solo: come presentatrice, ha preso il timone di varietà e programmi di intrattenimento come Chewing gum show, Night and Day, Chi tiriamo in ballo, Il piacere dell’estate e Sereno Variabile. Dalla fine degli Anni ’80 ha dedicato quasi tutte le sue attenzioni al teatro, fatta eccezione per un’esperienza nel reality L’isola dei famosi, nel 2004. Oggi continua a fare l’attrice teatrale e la produttrice cinematografica e, parallelamente, è il volto della rubrica Botteghe e mestieri sul canale satellitare Leonardo.

Grande Fratello Vip: vita privata di Patrizia Pellegrino

Per quanto riguarda la sua vita privata, Pellegrino è stata sposata con Pietro Antisari Vittori, da quale ha avuto tre figli, Tommaso, Arianna e Gregory (la cui travagliata adozione è stata documentata nel libro autobiografico Per avere Gregory). Archiviato il primo matrimonio, nel 2005 ha sposato l’imprenditore Stefano Todini, dal quale si è separata qualche anno dopo, nel 2013. Al momento, sembrerebbe single.

Grande Fratello Vip: carriera e vita privata di Maria Monsè

Grande Fratello Vip: Maria Monsè, da Non è la Rai al Grande Fratello Vip

Nata a Castel di Judica, in provincia di Catania, nel 1974, Maria Monsè ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1992, partecipando alla seconda edizione di Non è la Rai e ai numerosi spin-off della trasmissione. Da allora, nel 1995 ha iniziato la sua carriera di presentatrice col programma di Rai 2 Go Cart, dove si occupava di introdurre i cartoni animati della Warner Bros, e ha ottenuto i suoi primi due ruoli nelle pellicole Io e il re di Lucio Gaudino e Ragazzi della notte di Jerry Calà. Tra 1997 e 1998, ha recitato in alcune puntata delle note fiction di Rai 1 Il maresciallo Rocca e Donna, ha vestito i panni della protagonista in Annaré, diretto da Ninì Grassia e preso parte a Frigidaire – Il film e alla serie di Claudio Risi, SPQR. Dopo qualche anno a Telemontecarlo, nel 2003 è arrivata in Rai, dove ha affiancato Michele Cucuzza e Luca Giurato nella conduzione di Un giorno speciale, contenitore collaterale de La vita in diretta. E, dal 2004, è stata opinionista del programma di Massimo Giletti, Domenica in…L’arena. Dopo qualche anno di assenza, dedicato al lancio di una linea di abbigliamento, è ritornata sul piccolo schermo come ospite del salotto di Pomeriggio Cinque e, nel 2018, è stata una della concorrenti del Grande Fratello Vip ma il suo soggiorno è durato meno di due settimane.

Grande Fratello Vip: vita privata di Maria Monsè

Dal 2006, Maria Monsè è sposata con l’imprenditore salernitano Salvatore Paravia. I due hanno una figlia, Perla Maria.