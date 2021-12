Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: le ultime su Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran

Prosegue l’avventura del Grande Fratello Vip, in onda stasera, lunedì 6 dicembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Tra accesi litigi, nuovi inquilini, flirt che finiscono e nuovi amori che iniziano a farsi spazio, la convivenza è diventata sempre più complicata e tenere assieme gli equilibri è ormai un’impresa ardua. Come ogni settimana, Alfonso Signorini si collegherà col gruppo per fare un breve recap del weekend, indagare su quanto successo e sondare gli animi dei concorrenti. Non mancheranno i colpi di scena e la consueta nomination.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: ritorni di fiamma, sorprese e una nuova nomination

Secondo le ultime anticipazioni, al centro della 25esima puntata del reality, questa sera, ci sarà il rapporto intermittente tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Dopo settimane di scontri, tra i due sembra essere ritornata la passione. Negli ultimi giorni, infatti, l’imprenditore napoletano e l’ex tronista di Uomini e donne si sono avvicinati molto, scambiandosi diversi gesti d’affetto. Nonostante tutto, però, Codegoni continua a ripetere di non essere innamorata di Antinolfi e di non vedere nessun futuro per la relazione al di fuori del programma. Spazio, poi, alle sorprese. La fortunata, questa volta, sarà la showgirl Carmen Russo che, dopo aver ripercorso le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera, avrà modo di incontrare il marito, Enzo Paolo Turchi. A giocarsi, invece, la permanenza nel loft saranno Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino. Che, prima di sapere chi dovrà abbandonare il gioco, saranno protagoniste di momenti ricchi di emozione.

Grande Fratello Vip: la gelosia tra Alex Belli e Soleil Sorge e la decisione di Delia Duran

Tra i protagonisti della serata, ovviamente, non mancheranno Soleil Sorge e Alex Belli. Che, da settimane, intrattengono il pubblico a casa con un tira e molla fatto di incomprensioni e riavvicinamenti. Dopo le vicende degli ultimi giorni, che li hanno visti sempre più complici, sarebbe arrivata l’ennesima conferma di come il loro rapporto sia molto più che un’amicizia. Notando le attenzioni di Lulù Selassié nei confronti dell’attore romagnolo, che tentava di consolarla dopo gli alterchi avuti con il resto del gruppo per la cena etiope preparata come omaggio al padre, l’influencer romana avrebbe mostrato tutto il suo disappunto, dapprima fingendo indifferenza, poi invitando la principessa a farsi da parte. Intanto Belli continua ad avere non pochi dubbi sulla situazione: dopo ore trascorse assieme alla ragazza, avrebbe rivelato a Miriana Trevisan di non volere una storia con Sorge e di essere ancora innamorato della moglie Delia Duran. Peccato che non sappia che la modella venezuelana, con una storia su Instagram, abbia fatto sapere di volersi prendere una pausa dai social e soprattutto da Milano, abbandonando, non si sa bene se temporaneamente o definitivamente, la casa condivisa col marito.