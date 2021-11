Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: i nuovi concorrenti che potrebbero entrare nella casa

Prosegue a pieno ritmo l’avventura del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, lunedì 15 novembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Alfonso Signorini si collegherà con gli inquilini della Casa per informarsi sugli sviluppi delle ultime dinamiche e farsi aggiornare su eventuali novità in fatto di amicizie scoppiate e flirt ormai archiviati. Non mancheranno le sorprese ai concorrenti, che avranno l’occasione di incontrare una persona cara o ricevere un messaggio da un parente, e la consueta nomination.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: una nomination tutta al femminile e le ultime novità dal loft

Nella puntata di stasera, il pubblico sarà chiamato a dare il suo verdetto su una nomination tutta al femminile. A sfidarsi, infatti, saranno Soleil Sorge, Sophie Codegoni e le principesse Selassié. Nessuno di loro verrà eliminato: chi riuscirà a conquistarsi il titolo di preferito del pubblico potrà decidere chi mandare direttamente in sfida con i concorrenti scelti, nel corso della puntata, dal resto del gruppo. Il nome dell’eliminato verrà reso noto soltanto venerdì. A farla da padrone, nel corso della diretta, saranno sicuramente i dissapori tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié, ormai sempre più lontani nonostante e la fine dell’ipotetica liaision tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’influencer romana avrebbe messo a tacere qualsiasi sospetto, dopo aver ricevuto un aereo dal misterioso fidanzato che dice di avere fuori. Un ragazzo che conosce da anni e di cui si è dichiarata molto innamorata. Una notizia accolta sui social con grande sorpresa e che, probabilmente, farà molto piacere a Delia Duran, moglie dell’attore, intervenuta in puntata per criticare duramente l’atteggiamento di Sorge nei confronti del marito.

Grande Fratello Vip: la Casa potrebbe accogliere quattro nuovi concorrenti

L’annuncio ufficiale del prolungamento del reality fino a marzo 2022 ha fatto immediatamente pensare all’eventualità che il cast possa rimpolparsi di nuove presenze. Potrebbe non essere soltanto un’ipotesi. Stando alle indiscrezioni diffuse da TvBlog, infatti, nelle prossime settimane la trasmissione potrebbe assoldare ben 4 nuovi concorrenti: la showgirl Patrizia Pellegrino, l’attrice Nathalie Caldonazzo, la starlette Maria Monsé e l’ex star del Bagaglino Valeria Marini, alla sua seconda partecipazione dopo l’edizione del 2020. Alcuni rumor parlerebbero anche del Divino Otelma e di Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e donne, ma non si sa se si siano autocandidati o se siano stati presi seriamente in considerazione dalla produzione del programma.