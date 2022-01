Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: Delia Duran nella Casa, aria di crisi con Alex Belli

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda stasera, venerdì 14 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Dopo l’ingresso delle ultime due new entry, Barù Gaetani e Kabir Bedi, la Casa più spiata d’Italia si prepara ad accogliere una nuova concorrente: la modella venezuelana Delia Duran. La moglie dell’attore Alex Belli che, negli scorsi mesi, è stata protagonista di una vera e propria telenovela con l’influencer Soleil Sorge, è pronta a varcare la soglia della porta rossa e a portare scompiglio in un gruppo già ben poco tranquillo e pacifico.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: nomination, ripensamenti e imminenti addii

Nuova diretta, nuova nomination. Saranno tre le vip che, questa sera, si giocheranno la permanenza nel programma: Soleil Sorge, Carmen Russo e Federica Calemme. Mentre nelle scorse puntate, Sorge era riuscita a sfangare l’eliminazione grazie a una fanbase nutrita e ben più potente del suo pubblico di detrattori, questa volta il suo salvataggio sembra essere in bilico. Almeno a giudicare dai sondaggi che circolano sul web. Per evitare l’eliminazione, i suoi sostenitori hanno persino chiesto aiuto al presidente Usa Biden. Nel corso della puntata, poi, uno spazio più o meno consistente verrà dedicato alle storie di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. I primi, dopo una serie di avvicinamenti e allontanamenti a intermittenza, sembrano essere riusciti a trovare un punto d’incontro. I secondi, invece, navigano in acque decisamente meno tranquille. Dopo i baci passionali scambiati nelle ultime settimane, infatti, la 25enne ha deciso di allontanarsi dall’imprenditore napoletano perché ancora legata a una persona fuori dalla trasmissione. Infine, non mancheranno i colpi di scena. Tra stasera e lunedì 17 gennaio, infatti, Manuel Bortuzzo potrebbe dare l’ultimo saluto ai coinquilini. Il nuotatore, infatti, ha deciso di abbandonare il gioco perché stanco e demotivato.

Grande Fratello Vip: Delia Duran, dalla crisi con Alex Belli al debutto nel reality

Dopo rumor e indiscrezioni, è tutto pronto per l’ingresso ufficiale di Delia Duran nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non si tratta, ovviamente, di un volto nuovo per gli aficionados del reality: la moglie di Alex Belli, squalificato poco prima di Natale, ha fatto più volte incursione nella Casa per richiamare il marito su una serie di comportamenti poco corretti nei suoi confronti. L’attore romagnolo, infatti, è stato a lungo al centro di una controversa dinamica con Sorge: mentre i due hanno sempre parlato di complicità e ‘amicizia artistica’, gli spettatori e Duran ci hanno visto molto di più. Ed è stato proprio questo a spingere l’indossatrice a prendersi una pausa di riflessione, come annunciato ad Alfonso Signorini nella serata di lunedì 10 gennaio. «Continui a fare post sui social su Soleil, mentre io soffro da tre mesi a causa tua», ha tuonato contro il compagno, che l’ascoltava dallo studio. C’è chi pensa ci sia seriamente aria di crisi e l’ingresso della showgirl sia una misura drastica per allontanarsi ulteriormente da una situazione scomoda. E c’è chi, invece, è sicuro che i coniugi siano d’accordo e stiano inscenando tutto solo per visibilità. Come la prenderà Sorge? Cosa accadrà ora che la situazione potrebbe essere capovolta? E quale sarà la reazione degli altri personaggi famosi, che in passato avevano duramente criticato Duran per le sue scenate? Per trovare una risposta, basta sintonizzarsi su Canale 5.