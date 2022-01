Delia Duran chi è: carriera e vita privata della nuova concorrente del Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5

Manca davvero poco a un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda stasera, lunedì 10 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Dopo la turbolenta diretta dello scorso venerdì, che ha visto al centro del dibattito il caso Katia Ricciarelli, il clima in casa non è dei migliori e la tensione tra i coinquilini si fa sentire. Nel corso della puntata, Alfonso Signorini si collegherà coi vip per sondarne gli umori e per farsi raccontare tutto quel che è successo nel weekend.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: tra nomination e colpi di scena

A giocarsi la permanenza nella casa, stasera, saranno 3 donne: Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo. Il pubblico a casa, attraverso il televoto, sceglierà chi dovrà rimanere e chi, invece, sarà costretto a fare i bagagli e ritornare alla vita di tutti giorni. Prima di sapere il verdetto finale, però, spazio alle sorprese. Giucas Casella che, nella Casa ha più volte manifestato il desiderio di sposare la compagna Valeria, avrà modo di riabbracciarla e vivere con lei un momento di grande emozione. Ma non è finita qui. Entrerà nel loft anche Enzo Paolo Turchi, marito di Russo, che svelerà alla moglie tutti i dettagli della storia che lo lega alla showgirl Caldonazzo. Spazio, poi, alle ormai imminenti defezioni: quella di Manuel Bortuzzo, deciso ad abbandonare la gara per un eccessivo dimagrimento, e quella di Gianmaria Antinolfi che, da quanto anticipato dal giornalista Gabriele Parpiglia, sarà costretto a uscire per una minaccia di licenziamento dell’azienda per cui lavora. Infine, Signorini si collegherà in diretta con Delia Duran che, dopo la quarantena preventiva, diventerà a tutti gli effetti uno dei nuovi acquisti del gruppo. Come la prenderanno i veterani? E, soprattutto, come reagirà Sorge, per settimane al centro di un flirt con il marito della modella, Alex Belli?

Grande Fratello Vip: chi è Delia Duran, la prossima concorrente del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: Delia Duran, tra moda e televisione

Nata a Mérida nel 1988, Nusat Del Valla Duran Perez, in arte Delia Duran, è una modella e attrice venezuelana. Attratta dalla recitazione sin da giovanissima, ha iniziato a muovere i primi passi nell’ambiente ottenendo una serie di piccole parti in alcune note telenovelas del suo Paese. Il suo trasferimento in Italia le ha permesso di continuare ad arricchire il suo curriculum con una serie di progetti televisivi consistenti come le fiction Il bello delle donne, L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo e Furore – Capitolo Secondo e il programma televisivo La repubblica delle donne, dove ha lavorato come valletta a fianco di Piero Chiambretti. Ma non è tutto. Nel nostro Paese, infatti, è riuscita ad avviare anche un percorso professionale solido nel mondo della moda come indossatrice per sfilate e campagne pubblicitarie di brand e maison più o meno note.

Grande Fratello Vip: vita privata di Delia Duran

Quella di Delia Duran è stata e continua a essere una vita sentimentale piuttosto travagliata. Dopo un matrimonio fallito alle spalle, è stato sul set di Furore che ha conosciuto l’attuale marito Alex Belli, sposato il 26 giugno 2021. Una relazione che, tra critiche e sospetti di scoop costruiti ad arte, è stata messa a dura prova dalla partecipazione di Belli al Grande Fratello Vip, dove sembrava aver trovato un’insolita complicità con l’influencer Sorge.