Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: Katia Ricciarelli a rischio squalifica

Prosegue con successo l’avventura del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, venerdì 7 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Il clima natalizio e l’ingresso di Kabir Bedi non hanno aiutato a calmare gli animi dei coinquilini che, tra gravi incompatibilità caratteriali e l’insofferenza causata dai lunghi mesi di reclusione, sembra non riescano a trovare più un punto d’incontro, finendo per passare intere giornate a litigare. Tra i grandi protagonisti di questi dissapori spicca la soprano Katia Ricciarelli, di recente al centro di un lungo alterco con Lucrezia Selassié.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: tutte le anticipazioni sulla diretta di questa sera

Ad affrontare la nomination, questa sera, saranno tre donne: Carmen Russo, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Non si tratta di una sfida eliminatoria: il pubblico, infatti, attraverso il televoto, salverà una delle vip, mentre le altre due si giocheranno la permanenza nella casa con uno o più compagni scelti dal resto del gruppo. Soltanto lunedì 10 gennaio capiranno se potranno rimanere in gioco o dovranno fare le valigie e dire addio al reality. Ma non è tutto. A giudicare dalle anticipazioni, infatti, quella di stasera sembra essere una diretta ricca di colpi di scena e sorprese. Soprattutto per due concorrenti: Manuel Bortuzzo, ancora indeciso se proseguire fino alla fine o ritirarsi, avrà l’occasione di rivedere il fratello Kevin, mentre Sorge potrà scambiare quattro chiacchiere con l’amica Dayane Mello.

Grande Fratello Vip: il caso Katia Ricciarelli

L’argomento che, tuttavia, catturerà il centro dell’attenzione del pubblico in studio e da casa rimane, senza dubbio, il caso Katia Ricciarelli. Nelle ultime settimane, infatti, la cantante lirica è finita al centro delle polemiche per esternazioni per commenti decisamente poco delicati nei riguardi degli altri abitanti del loft. In particolare delle sorelle Jessica e Lucrezia Selassié che, nella puntata di lunedì 3 gennaio, sono state protagoniste di uno scontro parecchio pesante con la 75enne, rinfacciandole di aver chiamato «scimmia» una delle due e di averle intimato di «ritornare al suo paese». Un diverbio a cui si sono aggiunte, successivamente, anche Miriana Trevisan e Manila Nazzaro.

Il web, ovviamente, non è rimasto a guardare e, attraverso una serie di hashtag (da #KatiaFuori a #IostoconLulu), ha iniziato a reclamare seri provvedimenti nei confronti di Ricciarelli. Al momento non si sa ancora nulla ma le opzioni in ballo sarebbero tre: dalla più soft, un semplice rimprovero alla più estrema, la squalifica, passando per una punizione più o meno severa. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter Agent Beast, gli autori sarebbero divisi e il conduttore, Alfonso Signorini, avrebbe già messo in chiaro il suo desiderio di punire, più che Ricciarelli, Selassié per il linguaggio utilizzato. Intanto, gli sponsor iniziano a dissociarsi e rescindere i contratti e alcuni ex gieffini, tra cui Clarissa Selassié, Patrizia Pellegrino e Ainett Stephens, hanno reso noto di aver intenzione di protestare in mezzo al palco nel caso in cui la soprano riuscisse a passarla liscia. Il clima, insomma, non è dei migliori.