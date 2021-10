Grande Fratello Vip: Soleil Sorge accusata di razzismo e bufera sulle principesse Hailé Selassié i temi di stasera, venerdì 1 ottobre 2021, su Canale 5

Stasera, venerdì 1 ottobre 2021, a partire dalle 21.25, la prima serata di Canale 5 propone il consueto appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste, entrerà nella casa più spiata d’Italia per chiacchierare coi concorrenti di quanto accaduto in settimana e scoprire qualcosa in più sulle dinamiche interne del loft, tra dissapori, amicizie sempre più solide e flirt. A giudicare dagli spoiler diffusi sul web, anche questa puntata sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Dalla nomination alle accuse di razzismo rivolte a Soleil Sorge, fino alla bufera che ha coinvolto le principesse Hailé Selassié.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: piovono accuse di razzismo su Soleil Sorge

Dopo il salvataggio di Miriana Trevisan, i tre rimasti in nomination, Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Andrea Casalino, dovranno vedersela tra loro per capire chi riuscirà a rimanere in gioco e chi, invece, sarà costretto a mettere un punto alla sua permanenza nel reality. C’è chi esce ma c’è anche chi rientra. Il campione olimpico Aldo Montano, assolti gli impegni istituzionali che lo avevano portato ad abbandonare momentaneamente la corsa e dopo una settimana di quarantena preventiva, si aggregherà nuovamente al gruppo. A occupare buona parte della puntata, tuttavia, sarà Soleil Sorge che, ancora una volta, si è trovata al centro delle polemiche. L’influencer italo-americana avrebbe provato a sedare un’accesa discussione tra Alex Belli, Ainett Stephens e Samy Youssef, con una frase reputata razzista: «Ma la smettete di urlare come delle scimmie?». Quell’espressione ha scatenato l’indignazione di Stephens, a cui si sono allineate immediatamente anche Jessica Selassié e Raffaella Fico, che hanno invitato Sorge a dare un peso alle parole per non scadere nell’offesa e nella discriminazione. Anche Jo Squillo e Manila Nazzaro hanno deciso di parlare a quattr’occhi con Sorge: «Quello che hai detto può ferire e non si può criticare il dolore altrui. L’appellativo ‘scimmia’ è stato usato contro Ainett, contro Lulù quando aveva sette anni, contro la figlia di Raffaella. Certe espressioni vanno decisamente evitate». L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mortificata, ha chiesto immediatamente scusa. Un gesto che, tuttavia, non ha ottenuto il riscontro atteso: gli inquilini hanno reputato il suo modo di fare poco sincero. Soprattutto Stephens, intenzionata a non fargliela passare e a tirare fuori in puntata la questione per un chiarimento definitivo. Il tema ha, ovviamente, acceso gli animi anche sui social, dove gli utenti si sono divisi tra chi chiedeva a gran voce la squalifica di Sorge e chi, invece, in quel discorso, non ha ravvisato intenzioni razziste. La 27enne rimarrà in gara o sarà eliminata? Per scoprirlo, basta sintonizzarsi su Canale5.

Grande Fratello Vip: tutti gli scandali delle principesse Hailé Selassié

Non c’è pace per le principesse Hailé Selassié. Dopo essere state sbugiardate in diretta tivù per aver millantato una laurea fasulla, le sorelle sono ritornate a fare scalpore. Negli ultimi giorni, infatti, sono state due le notizie scottanti uscite sul loro conto. La prima, riportata dal settimanale Oggi, smentirebbe il loro status nobiliare: le gieffine avrebbero taroccato il loro titolo, arrogandosi una nobiltà inesistente perché non discenderebbero direttamente dall’ultimo imperatore d’Etiopia ma da una stirpe di giardinieri che avrebbe lavorato per lui. La seconda, invece, riguarda questioni familiari piuttosto delicate: sempre Oggi ha rivelato che il padre delle tre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié (il cui vero nome, secondo alcune fonti, sarebbe Giulio Bissiri) a giugno sarebbe stato arrestato per truffa e falsità in documenti in Lussemburgo e, da qualche settimana, sarebbe stato estradato in Svizzera, dove trascorrerà tre mesi nel carcere di Lugano per evitare l’inquinamento delle prove. Su Twitter, la trasmissione ha comunicato che le principesse, nel pomeriggio, sarebbero state ragguagliate su una serie di vicende personali. Cosa faranno? Continueranno a giocare o sceglieranno di tornare a casa? Lo capiremo soltanto stasera durante la diretta.