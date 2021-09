GF vip: da Montano a Zorzi, chi esce e poi rientra nella casa

Stasera, lunedì 27 settembre, in prima serata su Canale 5 arriva un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy. Insieme al conduttore Alfonso Signorini, in studio di sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu rischiano di uscire dalla casa essendo stati nominati la scorsa settimana.

Montano e l’incontro con Mattarella

Intanto la pagina Facebook del Grande Fratello Vpo fa sapere che lo schermidore olimpico Aldo Montano è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2021. Si tratta, però, solo di un’uscita momentanea visto che Montano è stato chiamato con gli altri atleti italiani che hanno partecipato alle Olimpiadi e con la delegazione Coni a incontrare il Presidente Sergio Mattarella al Quirinale.

L’annuncio su Facebook

Alfonso Signorini aveva anticipato che Montano si sarebbe dovuto assentare per qualche ora per partecipare ad un evento istituzionale. La pagina Facebook ufficiale del noto reality show ha ufficializzato l’uscita del concorrente, spiegandone sommariamente i motivi: “Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”. Il periodo di quarantena Montano potrebbe trascorrerlo in albergo, proprio nella stanza dov’è stato in isolamento prima di entrare ufficialmente nel programma.

Zelletta e Zorzi: i precedenti

Non è la prima volta che la porta rossa del Grande Fratello si riapre e richiude per un concorrente che lascia momentaneamente il reality. Lo scorso anno Andrea Zelletta era rientrato nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver abbandonato il reality per qualche ora. In quel caso si era parlato di importanti impegni personali, ma dalla produzione non era mai stato esplicitato il motivo della momentanea uscita dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Nella stessa edizione Tommaso Zorzi era uscito per poi rientrare dalla casa.

Dopo aver accusato un malessere al termine della diretta della prima puntata del reality (sinusite e febbre alta), il concorrente- vista la situazione Covid – è stato immediatamente isolato. Sono stati poi fatti tutti gli accertamenti. Zorzi ha lasciato la casa per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione. Dopo che il tampone è risultato negativo il concorrente è tornato in gara.

Il lutto di Dayane Mello

Per motivi famigliari ha lasciato momentaneamente la casa anche Dayane Mello.

Dayane ha ricevuto la notizia di un grave lutto, ma ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l’abbraccio degli altri concorrenti.

In queste ore Dayane ha avuto la possibilità di parlare con i suoi familiari in Brasile e in Italia, nonché di ricevere un “abbraccio” speciale da Alfonso Signorini.