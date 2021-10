Grande Fratello Vip: Bortuzzo, affari di cuore e problemi di salute, il nuotatore lascia la casa? Stasera lunedì 4 ottobre 2021 su Canale5

Dopo i risvolti degli ultimi giorni, cresce l’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, lunedì 4 ottobre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Alfonso Signorini e il pubblico si collegheranno, anche per questa settimana, con gli inquilini della casa più spiata d’Italia per fare un bilancio sugli scontri che stanno animando il loft, le amicizie finite e quelle appena sbocciate, i flirt e le alleanze. Oltre che della tradizionale nomination di puntata, nel corso della serata il conduttore dedicherà uno spazio a ciascun concorrente, per provare a capire il suo stato d’animo e discutere con lui delle eventuali dinamiche che lo hanno coinvolto. Tra quelli che, nelle scorse settimane, sono balzati maggiormente agli onori dei siti di gossip e dei social spicca, senza dubbio, il nuotatore Manuel Bortuzzo. Dal tormentato flirt con Lucrezia Hailé Selassié al malessere che lo ha isolato dal resto del gruppo, proviamo a fare un punto della sua situazione.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.30

Grande Fratello Vip: nuove nomination e scontri senza fine

Tra i vip, gli animi iniziano a scaldarsi e le prime antipatie ad emergere. Dopo le discussioni che hanno riempito buona parte delle scorse puntate, da quella tra Alex Belli e Samy Youssef a quella tra Soleil Sorge e Ainett Stephens, si è formata una netta divisione tra le principesse Selassié, Ainett Stephens, Raffaella Fico, Manila Nazzaro e Youssef da una parte, Soleil Sorge, Davide Silvestri, Belli, Nicola Pisu dall’altra. Le donne sembrano particolarmente agguerrite, come fatto notare anche da Miriana Trevisan che, entrata alla seconda puntata, ha lamentato di sentire parecchio le pressioni di quello che ha definito atteggiamento da branco, soprattutto nella definizione delle strategie da mettere in atto durante le nomination. A proposito di nomination, ovviamente, anche questa sera quattro concorrenti si sfideranno per capire chi continuerà l’avventura e chi, invece, dovrà fare le valigie per ritornare a casa. Amedeo Goria, Samy Youssef, Davide Silvestri e Nicola Pisu dovranno attendere il verdetto del pubblico per capire che piega prenderà il loro destino. Ma non è tutto. Signorini, come annunciato dalle anticipazioni diffuse sul web, ritaglierà uno spazio anche per parlare con Giucas Casella. L’illusionista, sposato con la doppiatrice Valeria Perilli e padre di James, ha confessato di aver avuto, in passato, una liaison con un uomo. Parecchio attesi anche i blocchi dedicati ad Ainett Stephens, che stasera farà conoscere qualche dettaglio in più sulla sua storia, e al nuotatore Manuel Bortuzzo, che pare possa ricevere una sorpresa assolutamente inaspettata.

Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo, tra problemi di salute e questioni di cuore

Il Grande Fratello Vip sta riservando a Manuel Bortuzzo sorprese e scenari decisamente imprevisti. Il flirt con Lucrezia Hailé Selassié è sempre più simile ad un’altalena: i due alternano momenti di serenità ed equilibrio a momenti di insofferenza. Palesati, soprattutto, dal giovane nuotatore, che spesso non sembra gradire particolarmente le attenzioni e le scenate di gelosia ingiustificate della principessa. Non c’è dubbio: tra i due, sembra essere decisamente la più coinvolta. Come fatto notare in puntata anche da Signorini, a cui Bortuzzo ha risposto di voler gestire le cose con calma, senza affrettare nulla e rischiare di rovinare irrimediabilmente un rapporto di fiducia e complicità che ha bisogno di tempo per consolidarsi. Dichiarazioni che, tuttavia, hanno trovato poco riscontro nella realtà. I due sembrano essere poco compatibili e, secondo il parterre dei social, la relazione sarebbe già arrivata al capolinea. A mettere il carico da cento, nel corso della diretta, potrebbe arrivare anche l’ex fidanzata dello sportivo. Gli ultimi spoiler, infatti, parlano di una sorpresa senza scendere troppo nei dettagli. Per alcuni, tutto porta a un ritorno di fiamma, per altri, invece, la ragazza avrebbe palesato l’intenzione di parlare con l’ex compagno per metterlo in guardia da Hailé Selassié. Accanto ai problemi di cuore, però, Bortuzzo ha avuto a che fare con un altro intoppo, decisamente più grave. Nel weekend, infatti, ha fatto i conti con dolori muscolari e una brutta febbre. La produzione, per lui, ha predisposto una stanza privata, con monitoraggio costante da parte dello staff medico, ma nelle ultime ore si è parlato anche di un probabile ritiro dalla gara se la situazione non dovesse migliorare. Tocca aspettare fino a stasera per capire, nel dettaglio, quello che succederà.