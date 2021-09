Grande Fratello Vip, stasera lunedì 27 settembre 2021 su Canale 5: già aria di crisi tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié?

Come ogni settimana, ritorna anche stasera, lunedì 27 settembre 2021, l’appuntamento con il Grande Fratello Vip alle 21.20 su Canale 5. Alfonso Signorini si collegherà nuovamente con la casa più spiata d’Italia per commentare coi concorrenti le dinamiche degli ultimi giorni, tra scontri, momenti di crisi e flirt. Dalle anticipazioni in giro per il web, la serata sembra abbastanza ricca di spunti. Partendo dalla nomination a quattro per finire alla diatriba tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, passando per i primi tentennamenti nella liaison tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia Hailé Selassié.

Grande Fratello Vip: Tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera alle 21.20 su Canale 5

Grande Fratello Vip: Tira una brutta aria tra i coinquilini

Il fulcro della puntata, nonostante i tanti argomenti da trattare, rimane ancora la nomination. Per questa settimana, attendono il verdetto del televoto ben 4 concorrenti: Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Ruolo fondamentale, nel meccanismo di salvataggio ed eliminazione, sarà quello del preferito del pubblico che dovrà compiere una scelta preziosa legata alla permanenza nel programma di uno dei quattro nominati. Spazio, poi, all’epopea tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ormai in conflitto da settimane. Secondo alcuni rumor, l’influencer potrebbe incontrare la presunta fidanzata dell’imprenditore che, negli ultimi giorni e attraverso i social, avrebbe chiesto un confronto diretto con lei. Ma le tensioni non finiscono qui. Tra Andrea Casalino e Davide Silvestri sembra proprio non corra buon sangue.

Secondo il modello, Silvestri darebbe l’impressione di essere una persona costruita, mentre l’attore sarebbe convinto di non avere il carattere adatto al reality. Rimasto deluso dalle parole dell’indossatore, si è sfogato con Katia Ricciarelli sostenendo di risentire molto, a livello psicologico, della pressione della trasmissione. Poi, riacquisita la lucidità, ha deciso di non mollare e di adottare lo stesso metodo del compagno: nominarlo, per vendetta, per tutta la sua permanenza in casa. Non se le mandano a dire neppure Miriana Trevisan e Manila Nazzaro: la valletta e l’ex Miss Italia si sarebbero scambiate battute e parole al vetriolo. Scenari ben poco pacifici che si sommeranno a un retroscena tra le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Signorini non si lascerà sicuramente scappare un riferimento alla foto che la prima avrebbe postato su Instagram in compagnia dell’ex conduttore de I Fatti Vostri Giancarlo Magalli, storico nemico della collega. Che, ovviamente, non si è lasciata scappare l’occasione di commentare la situazione: Dio li fa e poi li accoppia. Bruganelli si è giustificata dicendo che non c’era motivo di non incontrarlo e che non si sarebbe mai immaginata che Volpe l’avrebbe presa così male.

Grande Fratello Vip: Manuel e Lucrezia, è già crisi?

Tra gli argomenti di discussione di stasera ritornerà, senza dubbio, anche il flirt tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. I due, dopo baci ed effusioni, sembrano già in crisi. Il nuotatore, infatti, avrebbe esternato il suo desiderio di tornare a dormire con Aldo Montano, così da poter chiacchierare e scherzare in compagnia. Non sembra averla presa bene la principessa, già scottata da un forte momento di gelosia scatenato da un massaggio al collo che il compagno avrebbe fatto all’ex tronista Sophie Codegoni. Nonostante l’iniziale indifferenza, la ragazza ha deciso di avere un confronto con Bortuzzo per palesargli la sua delusione e provare a chiarire il disguido. Su Twitter, i fan si disperano perché simili premesse sembrano dare davvero poca fiducia alla coppia, mentre tante sono le voci che accusano Hailé Selassié di essere troppo pressante e insistente con l’atleta. Che, nelle ultime ore, è tornato a parlare anche della sua ex fidanzata, lasciata subito dopo l’incidente. Una relazione durata otto mesi e finita per volontà del 22enne, desideroso di tempo e spazio per riflettere sul corso della sua vita e sulle sue nuove priorità. Tocca aspettare questa sera per capire i nuovi risvolti della storia e il punto di vista dei due protagonisti.