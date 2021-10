Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo rottura con Lucrezia Selassié, nuovo flirt con Soleil Sorge? Stasera venerdì 8 ottobre su Canale5

Dopo le ultime puntate, piuttosto turbolente, ritorna l’appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, in onda stasera, venerdì 8 ottobre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, chiacchiererà con gli inquilini della Casa per ficcare il naso nelle dinamiche del gruppo e capire meglio i motivi degli scontri che hanno animato il loft. Ma non si parlerà, ovviamente, solo di attriti. Spazio anche alle storie d’amore, quelle che sembrano ormai al capolinea e quelle che, invece, iniziano a farsi largo, e alle amicizie che, con la convivenza, si stanno fortificando sempre di più. Non mancherà il tradizionale momento dedicato alla nomination: uno dei tre concorrenti in pericolo, a fine serata, sarà costretto a dire addio ai compagni e abbandonare il gioco.

Grande Fratello Vip: nuove nomination, nuove coppie e ancora problemi per una delle sorelle Selassié

Sono tre i concorrenti del reality che, nella puntata di stasera, rischiano di lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip: si tratta di Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef. Nell’ultimo verdetto, letto in diretta tivù lunedì scorso da Signorini, il preferito del pubblico è stato Davide Silvestri. L’attore ha dovuto decidere chi mandare direttamente in nomination tra i tre compagni di sfida. La sua scelta è ricaduta sull’indossatore egiziano a cui si sono, successivamente, aggregati l’ex volto Rai e il figlio di Patrizia Mirigliani, i più votati dai concorrenti. Saranno proprio loro a sfidarsi nella speranza di prolungare l’avventura televisiva. Parallelamente, il conduttore si dividerà tra i temi più caldi e dibattuti della settimana. Dalla crisi tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié al sospetto che la ragazza possa soffrire di un disturbo alimentare, ipotesi sollevata da Francesca Cipriani e condivisa dalle altre, insospettite da una serie di comportamenti insoliti della 23enne. Fino all’amicizia speciale tra Nicola Pisu e Soleil Sorge. Il giovane trentino ha parlato del suo interesse per l’influencer italo-americana ad Alex Belli e gli ha chiesto qualche consiglio per avvicinarsi a lei. E Sorge? Al momento la 27enne non sembra interessata ad altro se non a un rapporto amichevole, spiegando più volte di pensare spesso a un ragazzo conosciuto fuori. Ma chissà che prima o poi le cose non possano cambiare.

Grande Fratello Vip: il padre di Manuel Bortuzzo ha rivelato la verità sul suo recente malessere

Non sono passati inosservati i recenti problemi di salute di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, nei giorni scorsi, ha sofferto di febbre alta e forti dolori muscolari, sintomi che hanno fatto pensare a una cistite. A far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato direttamente il padre Franco che, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha spiegato che si è trattato di un’infezione guarita con una cura a base di antibiotici. Un problema a cui, pare, sia abituato: «Succede spesso, ogni 5 o 6 mesi», ha sottolineato, «È un problema legato alla sua situazione». Nel frattempo, il ragazzo, recuperate tutte le forze, ha deciso di mettersi in piedi e camminare con un tutore. Molti sono rimasti sorpresi dalla cosa ma, in realtà, si tratta di una terapia collaudata con il medico di produzione, che gli ha consigliato di esercitarsi il più possibile per fare peso sulle gambe e rafforzare le cartilagini. Insomma, nessuna spettacolarizzazione, come hanno pensato i detrattori: solo un esercizio di routine e il desiderio di condividerlo con i compagni d’avventura.

Grande Fratello Vip: il cuore del nuotatore diviso tra Lucrezia Hailé Selassié e Soleil Sorge

Sul fronte sentimentale, la situazione di Bortuzzo è decisamente più confusa. Dopo un apparente riavvicinamento, lo sportivo e Lulù Hailé Selassié sembrano essersi nuovamente allontanati. E, dopo i dubbi palesati dal 22enne, la relazione non ha fatto passi in avanti ed è sempre più vicina alla fine. «Sono entrato qui senza pensare che succedesse niente di tutto questo, volendo vivermi il percorso esattamente come l’avevo iniziato e ora vorrei continuare a viverlo in quel modo», ha confessato allo schermidore Aldo Montano «Per rispetto dei suoi sentimenti, è giusto che capisca le mie idee. Io ho bisogno di una persona che si allinei al mio modo di vedere le cose, che si integri nel mio stile di vita e se percepisco che questa cosa non c’è, non vado avanti». Fattosi coraggio, ha affrontato la ragazza e le ha spiegato chiaramente la situazione, chiedendole di non mettere etichette al loro rapporto e sottolineando come sia molto più coinvolta di lui. La principessa lo ha ascoltato ma pare non aver capito le sue intenzioni: gli lascerà i suoi spazi e le sue decisioni, non cercherà costantemente attenzioni ma è decisa a riconquistarlo. Peccato che non abbia fatto i conti con un’altra situazione. Nelle ultime ore, infatti, Bortuzzo si è avvicinato molto a Soleil Sorge, tanto da far mormorare il web su un feeling sospetto. Tra baci, abbracci e scherzi, i due sono diventati molto intimi. E ieri, in un momento di gioco in cui l’atleta stava parlando con Giucas Casella, si è trovato a pochi centimetri da Sorge e ha confessato che si sarebbe quasi spinto a darle un bacio. Le cose si complicano: come reagirà Selassié? Lo scopriremo stasera.