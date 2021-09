Dopo la prima settimana di convivenza, prosegue l’avventura del Grande Fratello Vip, ormai arrivato alla sua sesta edizione. E, nella puntata in onda stasera, lunedì 20 settembre 2021, alle 21.25 su Canale 5, Alfonso Signorini e i concorrenti faranno il punto su quanto successo in questi sette giorni di gara. Occhi puntati sulla nomination che vede contrapposti Tommaso Eletti e Francesca Cipriani e che, al contrario di quanto previsto dal regolamento, non vedrà l’eliminato varcare la porta rossa per abbandonare il reality. Chi perderà, infatti, venerdì prossimo dovrà sfidare i compagni nominati nel corso della diretta di questa sera. Ma non finisce qui. Spazio anche alle amicizie appena nate tra le quattro mura del loft, i dissapori, le incomprensioni e i primi flirt. E un focus sull’esperienza di ogni singolo concorrente che avrà modo di raccontare le sensazioni di questo primo contatto col gioco e col resto del gruppo. Particolarmente atteso, soprattutto dal web, il bilancio delle tre sorelle Selassiè. Che tra scherzi pericolosi e problemi di beauty routine, hanno dimostrato di avere le carte in regola per conquistare il pubblico da casa.

GF Vip: Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassiè dagli scontri con Katia Ricciarelli al ricordo di un passato difficile

Tra i nomi che più hanno fatto scalpore ben prima dell’inizio del programma figura, senza dubbio, quello delle tre sorelle Selassiè, pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Hailé Selassiè. Da sempre abituate al lusso più sfrenato e a una vita costellata di agi e di comfort, Lucrezia, Jessica e Clarissa si sono fatte notare sin da subito per il loro look estroso e ben poco sobrio. Una priorità a cui hanno messo in chiaro di non voler rinunciare, neppure nella casa più spiata d’Italia. Così, tra uno specchio e l’altro, passano ore a curare il make up e a spazzolare e piastrare i capelli, infoltiti da lunghissime extension. Il loro carattere estroverso ed esuberante le ha portate, quasi immediatamente, a inserirsi in una serie di dinamiche interessanti. Almeno per gli scopi del programma. A ventiquattro ore dal debutto, hanno organizzato, con l’aiuto di Raffaella Fico e Soleil Sorge, uno scherzo ai danni degli avversari, facendo loro credere che ci sarebbe stata una squalifica immediata per uno di loro. La burla è stata oggetto di risate per tutti tranne che per Katia Ricciarelli. Il soprano non ha preso bene l’ironia delle ragazze e, in un moto di rabbia, le ha apostrofate con parole ben poco felici e appropriate. Prima ancora, al momento del loro ingresso, avevano scatenato l’ira della moglie dell’attore Alex Belli, Delia Duran, denudandolo per testarne gli addominali e chiedendogli, senza peli sulla lingua, se fosse disposto a tradire la compagna. Ben integrate coi coinquilini, sembrano essere una presenza fissa negli scontri e nei momenti dedicati alle confessioni più intime. E, una di loro pare aver stretto già un rapporto particolarmente affettuoso col nuotatore Manuel Bortuzzo. Per alcuni semplice amicizia, per altri l’inizio di un vero e proprio flirt. Ma, tra uno scherzo e l’altro, ci sono stati anche momenti particolarmente emotivi. Come quello in cui Lucrezia, la secondogenita, ha raccontato di aver dovuto fare i conti, ai tempi della scuola, con pesanti episodi di razzismo e bullismo. Uno sfogo che ha colpito i telespettatori e, soprattutto, Soleil Sorge e Alex Belli, che hanno provato a consolarla, tentando di alleggerirle il peso di un ricordo sicuramente non facile da metabolizzare.