Cosa succede tra Ainett Stephens e Amedeo Goria al Grande Fratello vip in onda stasera su Canale 5

Continua l’appuntamento settimanale di Canale 5 con la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo i dati d’ascolto poco felici ottenuti dalla puntata di venerdì scorso, il reality cerca di recuperare terreno con quella in onda stasera, lunedì 20 settembre 2021, alle 21.25. Che, già dalle anticipazioni, si prospetta essere ricca di colpi di scena. Il fulcro della diretta sarà, senza dubbio, la nomination tra Francesca Cipriani e Tommaso Eletti. Una sfida che, da quanto annunciato dal conduttore Alfonso Signorini, non porterà l’eliminato ad abbandonare la Casa. Chi perderà, infatti, finirà dritto al televoto della prossima puntata, assieme al resto dei concorrenti che verranno nominati nel corso della serata e che non godono del privilegio dell’immunità (per il momento, assegnato soltanto a Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Alex Belli e Katia Ricciarelli). Largo spazio sarà, ovviamente, dedicato alle evoluzioni delle dinamiche nate tra gli inquilini. Nuove amicizie, scontri, dissapori, prime conoscenze si fanno sempre più largo nel fragile equilibrio della convivenza, dando spesso adito a situazioni spiacevoli. Come quella che vede coinvolti Ainett Stephens e Amedeo Goria.

LEGGI ANCHE: Cosa è successo nella prima settimana di reality alle sorelle Selassiè

Grande Fratello Vip 6: gelo tra Amedeo Goria e Ainett Stephens

Da una settimana a questa parte, il corteggiamento di Goria nei confronti di Stephens si sta facendo scomodo e insistente. Sin dalle prime ore in casa, il giornalista non ha fatto mistero del suo interesse per lei. Nonostante, fuori, ad aspettarlo ci sia la fidanzata Vera Miales che, sui social, si è prontamente scagliata contro la showgirl, invitandola ad allontanarsi dal compagno. Quella che sembrava essere una conoscenza innocente, almeno per parte della Stephens, si è ben presto trasformata in una collezione di gesti invadenti. In più occasioni, infatti, il 67enne avrebbe allungato le mani e fatto apprezzamenti inopportuni sulla ragazza, visibilmente stizzita dai suoi comportamenti. Come dimostrato dalle chiacchierate con le altre donne nella casa, che a più riprese l’hanno invitata a mettere in chiaro le cose. A farle perdere la pazienza, però, non sono stati gli approcci che si è trovata a subire dall’inizio della convivenza, ma l’ennesima grave intemperanza che rischia di essere fatta passare per normale amministrazione. Sabato 18 settembre, Goria sarebbe andato a dormire nel letto che condivide con Stephens e, poco prima che si spegnessero le luci, si sarebbe sfilato l’intimo, rimanendo completamente in déshabillé. Per alcuni, fatto volutamente per provocare. Per altri, invece, solo per non farsi inquadrare dalle telecamere. Ma non è tutto. La soubrette venezuelana ha raccontato a Francesca Cipriani che avrebbe anche tentato di palpeggiarla durante la notte. La situazione ha, ovviamente, scatenato un terremoto sui social, coi telespettatori che chiedono a gran voce seri provvedimenti da parte della trasmissione e la squalifica immediata per l’ex volto Rai. Che, nel frattempo, è già stato messo alle strette dalla modella, che lo avrebbe invitato a darsi una calmata e a evitare di spingersi oltre il limite, rischiando di rovinare completamente il rapporto. A difenderlo ci ha pensato la figlia, Guenda Goria, concorrente della passata edizione del Gf Vip, etichettando il polverone scoppiato attorno al padre come «una caccia alle streghe pesante e priva di ironia».