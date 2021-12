Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha rivelato di aver pensato al suicidio

Al netto di qualche momento da tv del dolore, il Grande Fratello (anche nella versione vip) è un programma di intrattenimento leggero, per una serata tranquilla e senza pensieri davanti al piccolo schermo. Ieri sera, nel corso della solita lunghissima diretta di un reality show extralarge (finirà il 14 marzo), è andato in scena un momento sero, serissimo: Katia Ricciarelli, la più “vippona” di tutti nella casa, ha svelato al conduttore Alfonso Signorini, e ai telespettatori, di aver pensato al suicidio per colpa della solitudine.

Katia Ricciarelli: «Sono rinata in questa casa»

Nel classico momento toccante di ogni puntata, a Katia Ricciarelli è stato mostrato un filmato con tutti i suoi momenti più significativi dei tre mesi trascorsi nell’abitazione più spiata d’Italia. La soprano, commossa, ha detto: «Io sono rinata in questa casa». Poi la rivelazione: «Passano gli anni e il buio e la solitudine si allarga. Tutti gli anni di grande fama che ho vissuto, in tutto quel periodo, non ho mai avuto il tempo di fermarmi e di accogliere l’affetto di tante persone. A volte, lo dico, vorrei sparire in una nuvola e andarmene».

Katia Ricciarelli, addio al GF Vip

«Ho sempre pensato di voler andare dall’altra parte e lasciare tutto. Poi, però, ho sempre pensato che non è giusto per tutte le persone che mi vogliono bene e che mi sono sempre state vicino», ha continuato Katia Ricciarelli, 76 anni a gennaio, evidenziando come la fama non sia niente, se alla fine ti lascia da solo. Tutti colpiti, compreso il conduttore Signorini: «Non devi mai pensare una cosa del genere, tu sei una benedizione per la vita», ha detto, «con te si passa a parlare di tutto con grande leggerezza». Nel corso della puntata di ieri sera, i concorrenti hanno saputo che lo show terminerà ben più tardi di quanto previsto inizialmente, cioè il 13 dicembre. Alla notizia, Katia Ricciarelli ha annunciato di voler lasciare il programma: alla base della decisione, pare, importanti e inderogabili impegni artistici nelle prossime settimane.