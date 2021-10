Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: Iconize contro Soleil Sorge, confronto in arrivo?

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, lunedì 25 ottobre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Come ogni settimana, Alfonso Signorini proverà a fare il punto di quanto accaduto nel weekend assieme ai concorrenti, cercando di capire qualcosa in più di quello che succede tra le quattro mura della casa più spiata d’Italia. Tra rivalità sempre più aspre, nuovi amori che nascono e amicizie che si sedimentano grazie alla convivenza.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: cosa succederà stasera

Anche per questa settimana, la nomination è tutta al femminile. Dopo l’eliminazione di Raffaella Fico, che non è rientrata perché priva del biglietto di ritorno, stasera a giocarsi la permanenza nel reality saranno Ainett Stephens, Carmen Russo e Soleil Sorge. Un duello piuttosto complicato che vede scontrarsi tre delle concorrenti più coinvolte nelle dinamiche del gioco. Una di loro verrà salvata dal pubblico e dovrà scegliere chi delle due, invece, dovrà nuovamente affrontare la nomination assieme agli altri due compagni individuati dal gruppo nel corso della diretta. Più che degli scontri, nella puntata, probabilmente però si parlerà degli ultimi sviluppi in fatto di love story. In particolare, quelli tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi e tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Dopo giorni di tensioni e di forte incomprensione, tra i primi due sembra essere ritornata la tranquillità, nonostante i mille dubbi dell’ex tronista di Uomini e Donne. La storia prenderà quota o continuerà ad arrancare? Una domanda che, invece, pare aver già trovato una risposta nel caso della seconda coppia. Dopo essere venuta a conoscenza dell’opinione di Patrizia Mirigliani, madre del ragazzo, sulla situazione, Trevisan ha nuovamente messo in dubbio tutto. Nonostante l’avvicinamento fisico, infatti, ha ribadito a Pisu di non voler iniziare alcuna relazione, soprattutto in un programma televisivo. Sui social, l’opinione generale è divisa: per alcuni farebbe bene a non lasciarsi coinvolgere troppo per poi soffrire, per altri, invece, non è che un modo per negare l’evidenza e lasciare sulle spine Pisu. Nel frattempo, Soleil Sorge continua a fare scalpore: oltre alle interminabili discussioni con Sophie Codegoni, in questi giorni ha fatto discutere la scoperta del suo coinvolgimento nella messa in scena dell’attacco omofobo ai danni del videomaker Iconize. Proprio lui, infatti, avrebbe diffuso prove audio in cui l’influencer sembrerebbe a conoscenza della farsa e criticherebbe il suo modo, a sua detta poco credibile, di affrontare l’intervista di scuse. Per alcuni siti di indiscrezioni, nella puntata potrebbe esserci spazio per un confronto tra i due ma, al momento, non vi è alcuna conferma ufficiale. Lo scopriremo soltanto nel corso della diretta.

Grande Fratello Vip: Soleil Sorge versus Iconize

Quello di Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello non è certo un soggiorno tranquillo. Dopo gli innumerevoli scontri con diversi concorrenti, un’altra tegola le piomba addosso dall’esterno. Si tratta dell’ex amico Marco Ferrero, in arte Iconize che, negli ultimi giorni, ha pubblicato sui social le prove che inchioderebbero Sorge come complice della farsa dell’attacco omofobo ai danni del ragazzo, denunciato un anno fa. Proviamo a riavvolgere il nastro. A maggio del 2020, il videomaker raccontò in diretta a Pomeriggio 5 di essere stato malmenato e ricoperto di insulti perché omosessuale. Quelle parole, apparentemente sincere, smossero la solidarietà dei telespettatori, che si prodigarono nel fargli sentire la loro vicinanza e il loro conforto. Tuttavia, qualche mese più tardi, le dichiarazioni di Dayane Mello fecero crollare pericolosamente gli altarini. Nel corso di un daytime del Grande Fratello Vip, la showgirl brasiliana spiegò ai compagni che Soleil Sorge le aveva confidato che non si trattasse di altro che di pura finzione perché il ragazzo non era stato aggredito ma si era tirato un pugno in faccia e lo aveva fatto per avere riscontro mediatico e visibilità. Impreparato davanti a una situazione che, sicuramente, non aveva messo in conto, Iconize inizialmente negò tutto, poi si arrese all’evidenza delle prove e ritornò da Barbara D’Urso per dire la verità e chiedere pubblicamente scusa. Proprio in quel periodo, Sorge fu più volte ospite della conduttrice per scagliarsi contro Ferrero e condannare il suo gesto, ammettendo di essersi allontanata da lui dopo aver dubitato della sua sincerità. Ora la risposta. Iconize ha pubblicato chat e audio risalenti proprio al 13 maggio, il giorno della sua ammenda in tivù, in cui Sorge criticava la sua recitazione e lo rimproverava perché, secondo lei, era stato poco credibile nei gesti e nel modo di porsi. Una frase, in particolare, ne dimostrerebbe la complicità: «Si vedeva proprio che stavi inventando quello che dicevi».

A chi lo ha accusato di aver tirato fuori una storia vecchia per vendetta, ha prontamente risposto che non lo avrebbe fatto per soldi ma solo per ripagare l’ex amica con la sua stessa moneta: «Se avessi voluto, questi audio e queste chat le avrei date in mano a dei giornalisti per cavarci dei soldi. Proprio come ha fatto lei che, in un mio momento di debolezza, mi ha pugnalato davanti a tutta Italia. Non per una ma per dieci puntate, lucrandoci sopra». Sul web, è guerra aperta tra chi sostiene che Sorge debba essere epurata dal programma e chi, invece, continua a vedere del marcio nelle intenzioni dell’altra parte. Una domanda accomuna le due fazioni: Alfonso Signorini chiederà conto alla ragazza della questione? E ci sarà un confronto diretto tra i due in puntata? Al momento, la seconda opzione sarebbe poco probabile perché direttamente smentita dall’interessato che, in precedenza, parrebbe però averlo chiesto alla trasmissione. In ogni caso, quest’affaire non passerà di certo in ombra. Nonostante molti pensino che il programma faccia di tutto per evitare di tirarlo fuori per tutelare la reputazione di Sorge.