Grande Fratello Vip: la gravidanza della fidanzata di Amedeo Goria, stasera lunedì 11 ottobre 2021 su Canale5

C’è grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera, lunedì 11 ottobre 2021, alle 21.25 su Canale 5. A giudicare dalle anticipazioni diffuse sul web, Alfonso Signorini avrà parecchie questioni da sbrogliare nel corso della puntata. Da un focus sulla storia d’amore tra Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso al possibile incontro tra l’ex tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni e l’ex fidanzato Matteo Ranieri. Fino all’argomento più dibattuto della settimana: la possibile gravidanza di Vera Miales, compagna del giornalista Amedeo Goria. Che, tra stupore e incertezza, sembra essere particolarmente preoccupato dalla prospettiva di poter diventare padre a 68 anni. Immancabile, ovviamente, la nomination: anche stasera, l’indiscutibile verdetto del pubblico decreterà chi dovrà abbandonare il reality.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera alle 21.25 su Canale 5

Grande Fratello Vip: un nuovo eliminato all’orizzonte

Sono nuovamente 3 i concorrenti che si sfideranno nella nomination di stasera. Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Raffaella Fico capiranno chi tra loro dovrà lasciare il gioco e chi, invece, avrà almeno una settimana in più per proseguire la sua avventura. Sul web pensano già alla probabilità che sarà proprio Fico a lasciare la Casa, meno amata rispetto agli altri due. In particolare a Trevisan che, nelle ultime settimane, ha catturato l’attenzione del pubblico per il suo flirt con Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani. Una liaison duramente condannata da Katia Ricciarelli, che non ha reputato consono il comportamento dell’ex valletta di Mike Bongiorno.

Grande Fratello Vip: tra amori e disamori

Spazio, poi, a Manila Nazzaro e Sophie Codegoni. L’ex Miss Italia ripercorrerà la storia della sua relazione col compagno Lorenzo Amoruso, tra momenti di difficoltà, come la perdita di un bambino, e gioie condivise. Codegoni, invece, potrebbe vedersela con Matteo Ranieri, il suo ex fidanzato. I due non si sono lasciati in buoni rapporti e, nelle ultime settimane, sono stati al centro di una vera e propria battaglia. L’arrivo a Roma del ragazzo in queste ore farebbe pensare a una sua presenza nella trasmissione ma la produzione, al momento, non ha ancora fatto trapelare alcun dettaglio in merito.

Grande Fratello Vip: Amedeo Goria e la possibile gravidanza di Vera Miales

Nel corso della scorsa puntata, Amedeo Goria ha visto per la prima volta delle foto dell’attuale fidanzata, Vera Miales, che mostravano rotondità sospette. Dentro e fuori dal loft, le immagini hanno fatto parecchio scalpore. C’è chi sostiene, infatti, che la donna stia nascondendo una gravidanza e chi, invece, nutre dei dubbi. Messo davanti all’evidenza, l’ex volto Rai si è dimostrato stupito ma contento della notizia. Seppur pieno di dubbi e incertezze: «Siamo sempre stati molto attenti, ecco perché non mi torna. Vera l’ho frequentata fino a poco prima di entrare, è vero, però la data mi sembra strana. Non ci vediamo da oltre 40 giorni». In settimana, Goria ha pensato e ripensato all’accaduto e non ha fatto mistero di avere numerose preoccupazioni al riguardo. Teme per la reazione dei figli, Guenda e Gian Amedeo, nati dalla matrimonio con la conduttrice Maria Teresa Ruta, già poco favorevoli al rapporto del padre con Miales. Ma ha anche dubbi circa la capacità di poter essere un buon genitore, vista l’età. «Ho quasi 68 anni, non so se me la sento. Il bambino mi vedrebbe molto più come un nonno». E, una volta esclusa categoricamente la possibilità che il neonato possa non essere suo, confortato dallo schermidore Aldo Montano, ha chiesto al programma di poter avere un confronto telefonico con la ragazza. Questa sera, si farà luce sul mistero di questo concepimento e Goria potrà chiedere alla compagna 36enne, che fino ad ora ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni e interviste, tutte le spiegazioni di cui ha bisogno.