Tra flirt che iniziano e finiscono e scontri accesi che dividono i coinquilini, continua la sesta edizione del Grande Fratello Vip. E, a giudicare dalle anticipazioni che girano sul web, come le precedenti, anche la puntata in onda stasera, venerdì 15 ottobre 2021, alle 21.25 su Canale 5, sarà ricca di sorprese e novità. Come ogni settimana, Alfonso Signorini e le opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, entreranno nella Casa per fare un recap di quanto successo negli ultimi giorni con i concorrenti, provando a capire meglio i retroscena delle dinamiche che tengono più banco sui social. Immancabile, ovviamente, la nomination. Che, anche per questa puntata, vedrà sfidarsi tre personaggi, pronti a scoprire se la loro avventura nel reality è destinata a concludersi o a proseguire.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: sorprese, nomination e triangoli

Uno dei grandi protagonisti della diretta di questa sera sarà, sicuramente, Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, nelle ultime settimane al centro del gossip per il suo tira e molla con Lucrezia Hailé Selassié, riceverà una sorpresa da due colleghi, Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino. Spazio, dunque, alla nomination. A rischiare l’eliminazione saranno Davide Silvestri, Raffaella Fico e Amedeo Goria. L’ex volto Rai ritornerà, quasi sicuramente, a parlare con il conduttore della questione della ‘gravidanza isterica’ della fidanzata Vera Miales, duramente attaccata da Manila Nazzaro e dalla figlia del giornalista, Guenda Goria, che credono che la modella abbia inutilmente spettacolarizzato un tema delicato per qualche minuto di visibilità. Non mancherà, ovviamente, qualche riferimento ai flirt: in particolare, a quello tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che sembrano essere sempre più complici. Il centro della scena, tuttavia, pare spetterà al triangolo tra Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi che, negli ultimi giorni, oltre a creare parecchio chiacchiericcio tra i compagni, si è arricchito di un nuovo colpo di scena. L’imprenditore, infatti, avrebbe ammesso di essere pronto a lasciare l’attuale fidanzata, Greta Mastroianni, per continuare a corteggiare Codegoni.

Grande Fratello Vip: non c’è pace tra Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Lo scontro tra l’influencer Soleil Sorge, l’ex tronista Sophie Codegoni e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi ha tutta l’aria di essere diventato una vera e propria guerra. La rivalità tra le due ragazze sarebbe partita dalla vicinanza di Codegoni ad Antinolfi che, fuori dal programma, avrebbe avuto una breve storia con Sorge. Gli strascichi di questa relazione, percepita in maniera diversa dalle due parti e finita in maniera ambigua, li hanno portati a discutere animatamente nelle prime settimane di convivenza, per poi firmare una tregua. La pace è durata poco. L’ingresso di Codegoni, che già fuori aveva ammesso di non avere un carattere compatibile con quello di Sorge, ha sparigliato nuovamente le carte. E, di recente, le due non fanno che litigare. Si sono accusate a vicenda di aver preparato un copione da mettere in atto nel corso del programma, su consiglio di Fabrizio Corona. Codegoni sostiene che la romana avrebbe fatto inizialmente finta di conoscere Antinolfi, illazioni dalle quali quest’ultima si è difesa, puntandole contro il dito e ribadendo che la ragazza stia facendo di tutto pur di trovare un flirt a cui appigliarsi per prolungare la sua permanenza in gara. Il battibecco non si è mai fermato. Anzi, è arrivato a coinvolgere direttamente anche Antinolfi. Che, nella diretta di lunedì 11 ottobre, si è trovato in mezzo a una lite accesa, tenuta a bada da Signorini. Il conduttore, chiedendo a Codegoni e Antinolfi di parlargli della natura del loro rapporto, si è sentito rispondere si trattasse solo di amicizia. Una dichiarazione che ha infastidito Sorge, convinta ci sia della strategia, idea condivisa anche da altre persone nel loft. Il napoletano si è lasciato andare a dichiarazioni pesanti: «Non voglio parlare con Soleil, non voglio darle la possibilità di intromettersi nella mia vita. Riesce sempre a rovinarmi tutto». Come finirà tutta questa storia? E come influenzerà le dinamiche la recente confessione di Antinolfi, deciso ad approfondire la conoscenza con Codegoni nonostante sia impegnato? Tutti i dettagli nella diretta di questa sera.