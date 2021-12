Grande Fratello Vip stasera su Canale 5: Alex Belli e Soleil Sorge sempre più vicini

Mancano poche ore a una nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda stasera, venerdì 3 dicembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. L’ingresso delle new entry sembra aver portato aria di novità tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Ma, tra rivalità, strascichi di vecchie discussioni e nuovi e vecchi flirt, la convivenza pare diventare sempre più complicata da gestire. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini e le opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, discuteranno con i vip degli ultimi accadimenti della settimana e delle dinamiche del loft. Non mancheranno, ovviamente, la nomination della serata e il momento delle sorprese ai concorrenti.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata di stasera

Grande Fratello Vip: una nuova nomination e una sorpresa per Manila Nazzaro

A giocarsi la permanenza nel reality, questa sera, saranno Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino. Come sempre, toccherà al pubblico da casa scegliere chi potrà rimanere in gioco e chi, invece, sarà costretto ad uscire dalla porta rossa. Dopo giorni difficili, di tristezza e nostalgia, Manila Nazzaro riceverà un regalo che la renderà felice: l’ex Miss Italia potrà incontrare la mamma, di cui ha spesso parlato con il gruppo. Nel frattempo, i nuovi arrivati Patrizia Pellegrino, Maria Monsé, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli si stanno facendo conoscere da telespettatori e compagni e, nonostante l’ancora breve soggiorno, non sono mancati accesi scambi di opinioni. In aggiunta al conflitto, ormai irrisolvibile, tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro contro le sorelle Selassié. Infine, spazio al probabile ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Antinolfi che, di recente, si erano allontanati sulla scorta di malintesi e incompatibilità caratteriali.

Grande Fratello Vip: Alex Belli e Soleil Sorge, è amore?

Buona parte della puntata, tuttavia, sarà sicuramente dedicata alla storia infinita tra Alex Belli e Soleil Sorge. Il tira e molla tra i due non ha tregua e, nonostante litigate, gravi accuse e ripicche, sembra proprio non riescano a stare lontani. Nelle ultime ore, dopo aver discusso pesantemente ed essersi chiariti per l’ennesima volta, l’attore e l’influencer si sono riavvicinati, abbandonandosi a gesti d’affetto, balli e dichiarazioni inattese. Chiacchierando con D’Anelli, infatti, Belli ha parlato chiaramente dei sentimenti che prova per Sorge, definendoli ‘amore’. Non ne sarà contenta la moglie, la modella venezuelana Delia Duran che, nonostante i ripetuti confronti col compagno, non è riuscita a dissuaderlo dal limitarsi ad avere una semplice amicizia con la romana. E, dopo la serata di danze e musica organizzata giovedì 2 dicembre dalla produzione e un bacio sfiorato, hanno deciso di trascorrere la notte insieme, tra aneddoti e confessioni importanti. Che cosa succederà stasera? Il conduttore proverà, sicuramente, a sondare il terreno e ad aiutarli a fare, una volta per tutte, chiarezza nei loro sentimenti. E pare che Duran possa intervenire a sorpresa per chiedere conto al marito di quanto successo dopo il loro ultimo incontro.