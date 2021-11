Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: perché Soleil Sorge vuole abbandonare il reality

Nuovo appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, venerdì 19 novembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Alfonso Signorini e le opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ritorneranno a collegarsi con il loft per commentare quanto accaduto in settimana. Non mancheranno sorprese e colpi di scena e, ovviamente, la nomination. Il gruppo perderà un altro inquilino che, per volere del pubblico, sarà costretto a fare le valigie e ritornare alla vita normale.

I concorrenti a rischio eliminazione sono tre: Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. L’esito del televoto deciderà chi potrà continuare l’avventura nel reality e chi, invece, sarà costretto a interromperla. A meno che, una volta varcata la porta rossa, non si ritrovi tra le mani il biglietto di ritorno, che lo reintegrerà automaticamente nel gioco. Buona parte della diretta, come da qualche tempo a questa parte, sarà nuovamente dedicata al ‘caso Alex Belli’. L’attore romagnolo è stato protagonista di una serie di faccia a faccia con la moglie, la modella Delia Duran, infastidita dalla complicità del marito con l’influencer Soleil Sorge. I due hanno ribadito che si tratta solo di amicizia ma la dura reazione di Duran pare aver mandato in crisi Belli, che ha continuato a difendere le sue buone intenzioni e a chiedere alla produzione di far entrare la compagna per rassicurarla. I suoi discorsi sembrano non aver convinto il pubblico, che ha più volte accusato la coppia di aver montato tutto ad arte pur di avere visibilità, e soprattutto Adriana Volpe, che ha volutamente regalato l’immunità per continuare a osservare Belli e coglierlo in fallo.

Grande Fratello Vip: Soleil Sorge ha intenzione di abbandonare il gioco?

Nonostante sembrava avessero raggiunto una tregua, non si placano gli scontri tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Dopo una serie di frecciatine, i due hanno discusso durante la festa di compleanno per Aldo Montano. Mentre erano a tavola, una risposta di Antinolfi ha fatto innervosire Sorge. Che, a fine cena, si è sfogata con Alex Belli e Manila Nazzaro, minacciando di voler abbandonare tutto se l’imprenditore napoletano dovesse nuovamente superare la nomination. «Sono davvero infastidita. Ogni giorno che passa una persona del genere viene premiata», ha sbottato, «Sono stanca che la gente continui a giustificarlo. Lo facessero uscire perché non ne posso più. Giuro che, se non dovesse succedere, me ne vado io». Per quanti tentativi abbiano fatto, i due ex fidanzati non sono riusciti a trovare un compromesso che potesse farli convivere pacificamente e questa sera, probabilmente, ritorneranno a discutere dei loro alterchi con Signorini. Ma non solo. Se Antinolfi non dovesse essere eliminato, cosa farà Sorge? Lascerà davvero la Casa del Grande Fratello Vip in preda all’esasperazione? I fan più affezionati sono sicuri si sia trattato solo di una reazione esagerata dettata dalla rabbia ma nessuno ha la certezza che la 27enne romana non faccia davvero quel che ha detto. Per scoprirlo, basta sintonizzarsi su Canale 5.