Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: perché Alex Belli e Nicola Pisu rischiano la squalifica

Alfonso Signorini ritorna questa sera, lunedì 8 novembre 2021, con un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda a partire dalle 21.25 su Canale 5. Dopo la quiete delle ultime settimane, nella casa più spiata d’Italia sembra essere ritornato il caos. E, tra scontri e fraintendimenti, gli inquilini si sono nuovamente ritrovati a dover ricostruire i delicati equilibri della convivenza. Nella puntata di questa sera, il conduttore e le opinioniste del programma, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si collegheranno col loft per capire come si sia evoluta la situazione da venerdì a oggi e per esplorare tutte quelle dinamiche che, nelle ultime ore, stanno tenendo banco sui social.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: una nomination delicata, la pace tra Aldo Montano e Alex Belli e Soleil Sorge contro tutti

Nella nomination di stasera, saranno cinque i personaggi che si giocheranno la permanenza nel reality. Si tratta di Alex Belli, Carmen Russo, Soleil Sorge, Davide Silvestri e Gianmaria Antinolfi. Chi, tra loro, riuscirà a strappare al pubblico il titolo di preferito, potrà godere di un duplice privilegio: ottenere la salvezza e scegliere chi, tra i nominati rimasti, andrà al televoto del venerdì contro i concorrenti più votati dal gruppo. Prima del verdetto finale, però, la diretta sarà decisamente monopolizzata dagli argomenti che la stanno facendo da padrone sul web. Dopo gli scontri che li hanno allontanati, facendoli quasi arrivare alle mani, Aldo Montano e Alex Belli sembrano aver chiarito. È davvero arrivata la tregua o si tratta solo di una pace di circostanza? Signorini dedicherà, senza dubbio, un blocco del programma alla riconciliazione, discutendone con i diretti interessati e col resto dei vip. Ma non finisce qui. Il centro della scena, infatti, almeno a giudicare dalle anticipazioni, sarà occupato da Soleil Sorge, ormai in rotta di collisione con quasi tutta la casa. Dopo il confronto con la moglie di Belli, la modella Delia Duran, che l’ha accusata di essersi avvicinata troppo a un uomo sposato, l’influencer romana ha iniziato a dubitare dell’autenticità dei rapporti di amicizia costruiti dall’inizio dell’avventura a oggi, riflettendo sulla possibilità di essere stata utilizzata solo per visibilità. Il malessere di Sorge l’ha poi portata a discutere in maniera piuttosto accesa anche con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, infastidite da una sua battuta, e ad allontanarsi anche da Davide Silvestri, che le avrebbe consigliato di moderare i toni ed evitare di dire sempre quel che pensa, senza filtri. Infine, uno spazio della puntata sarà sicuramente dedicato all’ipotesi di squalifica che grava sulle teste di Nicola Pisu e Alex Belli: si tratterà di provvedimenti che andranno a buon fine o solo dell’ennesimo reclamo del web che la produzione sceglierà di non considerare?

Grande Fratello Vip: ecco perché Nicola Pisu e Alex Belli rischierebbero l’esclusione dal gioco

Come ogni anno, l’ombra della squalifica si staglia sui concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo Soleil Sorge, accusata di razzismo, toccherebbe ad Alex Belli e a Nicola Pisu. Il primo avrebbe messo a repentaglio la sua corsa verso la vittoria venerdì scorso quando, scosso dal faccia a faccia con la compagna, ha minacciato di andare via. Nel farlo, avrebbe violato una delle regole auree: non aprire la seconda porta rossa, quella direttamente collegata con l’esterno. A lanciare la bomba è stata l’ex tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni: «Certo che dovrà uscire, ve lo assicuro. Ha aperto entrambe le porte, l’ho visto io, ed è andato contro il regolamento. Se apri la prima, sei eliminato. Se apri la seconda, sei squalificato. Non andrà nemmeno in studio. Questo è il regolamento, l’ho letto sul contratto e poi, anche in passato, è sempre stato così». Allertato dagli altri, Belli avrebbe smentito la versione, sostenendo di essere stato bloccato da Soleil Sorge. Il secondo, invece, è stato accusato dai telespettatori di aver bestemmiato. Durante il Red party, al quale ha scelto di partecipare nonostante le sofferenze fisiche causate da una presunta frattura al coccige, Pisu si sarebbe piegato per prendere qualcosa a terra e, allungandosi in modo eccessivo, avrebbe sentito un dolore tale da spingerlo a pronunciare una frase tacciata da molti come estremamente offensiva. Su Twitter, il pubblico chiede a gran voce l’esclusione immediata, appellandosi a un precedente: lo scorso anno, infatti, anche Stefano Bettarini aveva pronunciato le stesse parole ed era stato costretto a fare le valigie e abbandonare tutto.