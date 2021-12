Grande Fratello Vip Anticipazioni, stasera su Canale 5: perché Manila Nazzaro vuole lasciare la casa

Prosegue a pieno ritmo la sesta edizione del Grande Fratello Vip in onda stasera, lunedì 13 dicembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Tra riavvicinamenti, scontri e new entry, il reality continua a macinare buoni dati d’ascolto e a monopolizzare i social. Le carte in tavola, tuttavia, stanno per sparigliarsi. In vista del prolungamento del programma fino a marzo 2022, infatti, gli equilibri sono destinati inevitabilmente a cambiare. Tra abbandoni e ripensamenti, sono diversi i concorrenti storici che hanno manifestato la volontà di lasciare il gioco e ritornare dai propri cari. Come diversi sono quelli che, nonostante i dubbi e il desiderio di normalità, sembrano intenzionati a resistere fino alla fine. O, perlomeno, fino a quando glielo consentirà il pubblico.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: tra nomination e addii

A giocarsi la permanenza nella Casa, stasera, saranno Sophie Codegoni, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Maria Monsè e Miriana Trevisan. L’argomento principe della puntata saranno, senza dubbio, le decisioni del gruppo in merito al proseguimento dell’avventura. Nel fine settimana, i vip hanno avuto la possibilità di confrontarsi telefonicamente con i familiari sul da farsi. Tra quelli proiettati già verso un Natale lontano dai riflettori ci sarebbero Aldo Montano, sin dall’inizio deciso a rimanere in ballo fino al 13 dicembre, Francesca Cipriani, che da settimane lamenta una forte nostalgia nei confronti del fidanzato e Manuel Bortuzzo, impegnato con una serie di competizioni sportive. Nel limbo, invece, si collocherebbero Davide Silvestri, scoraggiato dalle dinamiche che sembrano premiare solo flirt e presunte storie d’amore, Katia Ricciarelli, ancora indecisa nonostante, originariamente, avesse pubblicamente dichiarato di dover presenziare a una serie di concerti durante le festività natalizie, e Carmen Russo. Pronti, invece, a portare avanti la clausura Soleil Sorge e Alex Belli, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis, Valeria Marini, Lucrezia e Jessica Selassié.

Grande Fratello Vip: l’improvviso cambio di rotta di Manila Nazzaro

Pur essendo stata una delle prime a decidere di rimanere nel loft, pare che anche Manila Nazzaro possa abbandonare la trasmissione. L’improvviso dietrofront sarebbe legato a una telefonata che, come rivelato da Aldo Montano, l’avrebbe destabilizzata. Una volta uscita dal confessionale, dopo la chiamata coi parenti, ha annunciato ai coinquilini la sua decisione, senza entrare troppo nel dettaglio. Secondo alcuni siti di gossip, a convincerla a cambiare idea una serie di difficoltà nella gestione dei figli. La produzione starebbe cercando in ogni modo di trattenerla, offrendole alternative e soluzioni da vagliare per evitare di disertare. Al momento, non è trapelato nulla in più. Stasera, quasi sicuramente, i telespettatori riceveranno le risposte utili per fugare ogni dubbio in merito.