Grande Fratello Vip stasera 18 ottobre: i temi della puntata in onda su Canale 5 alle 21.25

Stasera, lunedì 18 ottobre 2021, il Grande Fratello Vip ritorna con un nuovo appuntamento, alle 21.25 su Canale 5. Come ogni settimana, Alfonso Signorini si collegherà con gli inquilini della casa più spiata d’Italia e farà con loro un punto degli ultimi giorni, chiacchierando delle dinamiche che hanno tenuto più banco sui social, degli conflitti che, ormai da settimane, stanno dividendo il loft e dei flirt che si accendono e spengono a intermittenza. Immancabile, ovviamente, il momento dedicato alla nomination. Il pubblico a casa decreterà chi dovrà abbandonare la casa tra i concorrenti nominati dal gruppo.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5

Grande Fratello Vip: un televoto tutto al femminile e sorprese per Aldo Montano e Katia Ricciarelli

Nel corso della puntata di questa sera, grande spazio alle sorprese. In particolare, saranno due i concorrenti che avranno l’onore di poter vedere una persona cara. Si tratta del campione olimpico Aldo Montano che, probabilmente, incontrerà la moglie Olga Plachina, e la soprano Katia Ricciarelli, protagonista di un momento di grande tenerezza che le regalerà la possibilità di poter riabbracciare un affetto a cui è molto legata. Dalle emozioni alla tensione del televoto il passo è breve. A giocarsi la permanenza nella casa, questa volta, sono ben 4 donne: Raffaella Fico, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. La concorrente più votata dal pubblico sarà immune fino a venerdì e avrà il compito di scegliere chi, tra le sconfitte, dovrà ritornare in nomination.

Grande Fratello Vip: come proseguono le liaison nate nella casa

Tra i temi cardine della serata, senza dubbio, le liaison che stanno intrattenendo il pubblico da casa e dei social. Da un lato, Nicola Pisu è impegnato a corteggiare senza sosta Miriana Trevisan che, nonostante qualche dubbio, ha spesso ceduto ai modi affabili e alle dichiarazioni d’affetto del ragazzo. Tutto sembrava portare all’inizio di una storia d’amore coi fiocchi. Fino al recente dietrofront di Trevisan che, proprio nelle ultime ore, ha confessato a Pisu di non sentirsi pronta ad affrontare una relazione con un uomo più giovane. Sconsolato, il figlio di Patrizia Mirigliani ha provato a riavvicinarsi all’ex valletta ma i suoi tentativi sono stati un vero e proprio buco nell’acqua. Cosa l’avrà spinta a rivalutare la situazione? Per molti, le parole di Katia Ricciarelli che non ha mai fatto mistero della sua opinione negativa sul rapporto. Altrettanto travagliata sembra la situazione tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Nella diretta dello scorso venerdì, l’imprenditore napoletano ha parlato chiaramente del suo interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne e ha lasciato in diretta la fidanzata Greta Mastroianni. Dal canto suo, Codegoni gli ha rifilato un due di picche. Seppur attratta da lui, infatti, non è convinta possa essere l’uomo giusto da un punto di vista caratteriale.

Grande Fratello Vip: Clarissa Selassié ha minacciato di lasciare il gioco

Il centro della scena, però, spetterà probabilmente a Clarissa Selassié, che ha manifestato la sua volontà di abbandonare il reality nel caso in cui il padre dovesse lasciare definitivamente il carcere. Signorini ne discuterà con lei per capire a fondo le motivazioni di questa scelta. Forse spinta anche dal clima poco piacevole che si respira in casa. Selassié, infatti, si è scagliata contro Manila Nazzaro, rivelando a Soleil Sorge tutte le cattiverie dette dall’ex Miss Italia sul suo conto. Secondo la principessa, infatti, Nazzaro farebbe il doppio gioco con l’obiettivo di rimanere il più a lungo possibile in gara e fare piazza pulita degli avversari. Come reagirà davanti a queste dichiarazioni? Lo scopriremo stasera in puntata.