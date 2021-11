Grande Fratello Vip, stasera su Canale 5: Delia Duran furiosa dopo i baci tra il marito Belli e Sorge

Il Grande Fratello Vip non va in pausa e ritorna, come ogni settimana, anche stasera, lunedì 1 novembre 2021, su Canale 5 alle 21.25. Il conduttore Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, si collegherà con gli inquilini del loft per chiarire le questioni in sospeso, aggiornarsi sull’evoluzione dei tormentati flirt amorosi e regalare ai prescelti l’emozione di una sorpresa da parte di un amico o di un familiare. Non mancherà, naturalmente, la nomination. Sarà, come sempre, il pubblico da casa a decidere, attraverso i social o un sms, chi continuerà la corsa e chi, invece, dovrà lasciare il reality.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: tra nomination, flirt a intermittenza e pericolosi avvicinamenti

Come ogni appuntamento settimanale, il fulcro della puntata sarà la nomination. Dopo una serie di sfide tutte al femminile, i concorrenti che, questa volta, si giocheranno la permanenza nella casa più spiata d’Italia saranno Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani e Carmen Russo. Mentre uno dei tre verrà salvato grazie all’immunità concessa dai telespettatori, il meno votato andrà nuovamente in nomination fino a venerdì con uno o più compagni individuati a partire dalle preferenze espresse dal resto del gruppo. Nel corso della diretta, poi, spazio alle liaison amorose, particolarmente discusse e criticate sui social: da quella tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, scandita dal serrato corteggiamento del primo e dall’indecisione della seconda, a quella tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, in crisi dopo i severi giudizi della madre del ragazzo sul conto dell’ex valletta di Mike Bongiorno, fino alla relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. I due, dopo essersi separati per volere del nuotatore, si sono riavvicinati e, nelle ultime settimane, hanno iniziato a scambiarsi nuovamente attenzioni e tenerezze. Tuttavia, continua a far discutere l’atteggiamento scontroso e poco delicato che l’atleta sembra spesso riservare alla principessa. Infine, si parlerà sicuramente della festa di Halloween. Un party che, a giudicare dalle immagini diffuse sul web, pare sia stato caratterizzato da inaspettati colpi di scena. Come il bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli, sempre più vicini e complici, nonostante l’attore abbia spesso dichiarato di essere felicemente sposato.

Grande Fratello Vip: molto più di un’amicizia tra Soleil Sorge e Alex Belli?

Da qualche tempo, il feeling e la sintonia tra l’influencer italo-americana e l’ex attore di CentoVetrine sembrano dirottare verso qualcosa di più. A dimostrarlo, le vicende delle ultime ore che, soprattutto su Twitter, hanno lasciato a bocca aperta tanto i fan quanto i detrattori, disturbati dai comportamenti poco rispettosi di Belli nei confronti della compagna, la modella Delia Duran. In effetti, i due pare si siano lasciati andare un po’ troppo nel corso dei preparativi e dei festeggiamenti di Halloween. Nonostante abbia più volte tenuto a sottolineare si tratti di amicizia, nel pomeriggio di domenica 31 ottobre il ragazzo non si è trattenuto dal riservare a Sorge gesti d’affetto e attenzioni particolarmente intime, tra sguardi ammiccanti e carezze. Una situazione che potrebbe aver infastidito Duran, come dimostrato da alcuni criptici messaggi sui social e dalle continue richieste di un confronto col marito per mettere un freno alla cosa prima che sia troppo tardi. Probabilmente, questo faccia a faccia avverrà prima del previsto. Soprattutto alla luce degli atteggiamenti che Belli e Sorge hanno avuto durante la festa e dell’ennesimo bacio che si sono scambiati. Complice qualche bicchiere di troppo, hanno deciso di mettere in piedi una ‘scena cinematografica’ con l’aiuto di Sophie Codegoni. L’attore ha baciato prima l’ex tronista per mostrare come si facesse, poi ha ripetuto il gesto con Sorge e tutto sembrava fuorché finzione. I tre ci hanno scherzato su ma il web ha iniziato a inveire contro di loro, accusando Belli di essere poco onesto nei confronti della moglie e Sorge di essere semplicemente alla ricerca di visibilità. Che cosa succederà? Come si evolverà la questione? Lo scopriremo nella puntata di stasera. Dove, se confermata la sua presenza, Duran non esigerà chiarimenti in merito soltanto dal marito.