Grande Fratello Vip stasera su Canale 5: Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, new entry in casa?

Anche questa settimana, la prima serata di Canale 5 è tutta dedicato a un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda questa sera, venerdì 22 ottobre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Alfonso Signorini e le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ritroveranno i concorrenti e proveranno a capire come procede la convivenza. Soprattutto dopo la settimana appena trascorsa, costellata di litigi e incomprensioni. Non mancherà, ovviamente, il momento dedicato alla nomination che, per la prima volta in quest’edizione, sarà tutta al femminile.

Grande Fratello Vip: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Grande Fratello Vip: una nuova eliminazione, aria di tempesta tra inquilini e il discusso flirt tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Come ogni puntata, anche quella di questa sera sembra essere ricca di sorprese e colpi di scena. L’attenzione del pubblico, ovviamente, sarà tutta rivolta alla nomination che vedrà scontrarsi Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Carmen Russo. Saranno proprio i telespettatori a decidere chi continuerà la sua corsa verso la vittoria e chi, invece, dovrà fare le valige e ritornare a casa. A scatenare il dibattito in studio, invece, ci penseranno diverse delle vicende salienti accadute tra le quattro mura del loft. Dal forte scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge, che ha accusato la showgirl napoletana di istigare gli altri a isolarla, a quello tra Katia Ricciarelli e Alex Belli, una discussione che avrebbe addirittura spinto l’attore a minacciare di andare via. Fino alle ultime dichiarazioni di Manuel Bortuzzo, che pare abbia parlato esplicitamente di un interesse a conoscere meglio Sorge e al controverso flirt tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, che pare non piacere particolarmente a Patrizia Mirigliani, madre del ragazzo.

Grande Fratello Vip: Due nuovi ingressi nella Casa?

Secondo le anticipazioni che girano sul web, tra stasera e le prossime settimane due nuovi concorrenti potrebbero varcare la soglia della famosa porta rossa. Si tratterebbe di Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, che dovrebbe entrare proprio stasera e rimanere in gioco solo per qualche settimana, e della modella Antonella Fiordelisi, il cui ingresso, invece, è previsto per il mese di novembre.

Grande Fratello Vip: Chi è Alessandro Rossi, il fidanzato della showgirl Francesca Cipriani

Ormai ben noto ai fan del Grande Fratello Vip, che lo hanno già visto protagonista di ben due sorprese alla compagna, pare proprio che Alessandro Rossi si unirà al nutrito gruppo dei concorrenti di questa sesta edizione. Classe 1991, romagnolo, Rossi è un imprenditore edile, specializzato nella costruzione e nell’arredamento di grandi appartamenti per vip e celebrità. Innamoratissimo dell’ex Pupa de La Pupa e il Secchione, ha più volte raccontato, in una serie di interviste, come la loro relazione, ufficializzata a luglio con un post su Instagram, sia stata un amore a prima vista e con un corteggiamento lungo e serrato. Nella Casa, Cipriani ha raccontato più volte che il ragazzo l’avrebbe conquistata a suon di piadine e specialità della cucina romagnola. In realtà, alcune indiscrezioni del settimanale Oggi parlerebbero di un pegno d’amore ben più grosso: una lussuosa casa da 2 milioni di euro, in uno dei quartieri più chic di Milano, il Quadrilatero della Moda. Nonostante i detrattori sui social abbiano spesso pensato si tratti dell’ennesima recita, i due sembrano davvero coinvolti sentimentalmente. Lo dimostrano gli incontri in diretta avuti durante il programma: trattenuta a malapena dai bodyguard, Cipriani ha accolto il fidanzato con un’incontenibile felicità. Che l’ha spinta addirittura a distruggere una delle porte del loft. Non li ha scalfiti neppure il gossip, diffuso da Dagospia, secondo il quale Rossi, poco prima dell’inizio della trasmissione, avesse avuto un flirt con Soleil Sorge. Tutto categoricamente smentito dal diretto interessato: «Non ho mai visto questa ragazza in vita mia. L’ho sentita una volta per lavoro, mi ha contattato con una mail aziendale. Voleva uno scambio merci: mi ha proposto di arredare la sua nuova casa in cambio di pubblicità sui social», ha dichiarato a Libero, «Mi ha chiesto di andare da lei per metterci d’accordo ma ho rifiutato perché facevo fatica a spostare la mia squadra di lavoro da Cesenatico a Milano. Ripeto: mai incontrata prima». Pare, dunque, non ci siano ostacoli all’orizzonte. L’idillio procede a gonfie vele e chissà, se in queste settimane, i due prenderanno le misure per una futura convivenza.