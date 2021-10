Grande Fratello Vip: la storia di Ainett Stephens al centro della puntata in onda stasera lunedì 4 ottobre 2021 su Canale5

Dopo la tormentata puntata di venerdì scorso, ritorna il consueto appuntamento a inizio settimana con il Grande Fratello Vip, in onda stasera, lunedì 4 ottobre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Come ogni volta, nel corso della serata, Alfonso Signorini e le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si collegheranno con gli inquilini per discutere delle dinamiche degli ultimi giorni, tra alleanze e scontri. Al centro della puntata, come sempre, la nomination. Che, stavolta, vede sfidarsi Amedeo Goria, Samy Youssef, Davide Silvestri e Nicola Pisu. Il verdetto del pubblico a casa deciderà chi di loro rimarrà in gioco e chi, invece, dovra abbandonare il reality e ritornare a casa.

Grande Fratello Vip: c’è aria di guerra nella Casa

La convivenza non è per niente facile. Lo sanno bene i vip che, tra le pareti del loft, stanno iniziando a toccare con mano le prime antipatie. Dopo le discussioni tra Ainett Stephens e Soleil Sorge e Alex Belli e Samy Youssef, c’è una netta divisione tra il gruppo composto dalle principesse Selassié, Raffaella Fico, Manila Nazzaro, Jo Squillo e Stephens e il resto dei concorrenti. C’è chi parla di branco e chi, invece, di amicizie nate solo con lo scopo di rimanere in gara e definire strategie di nomination utili a questo scopo. Buona parte della diretta sarà, sicuramente, dedicata a discutere dei dissapori e dei conflitti che, nelle ultime settimane, hanno cancellato l’armonia e la serenità dei primi giorni. Ma non è tutto. Il conduttore dedicherà anche spazio a Giucas Casella che si è aperto con i compagni su esperienze ed episodi del passato di cui non aveva mai parlato pubblicamente. E, soprattutto, ad Ainett Stephens, che avrà modo di raccontare meglio la sua storia personale. Attese novità anche sulla salute di Manuel Bortuzzo, alle prese con febbre alta e dolori muscolari. Opterà per il ritiro o continuerà la corsa verso la vittoria? Lo scopriremo solo sintonizzandoci su Canale5.

Grande Fratello Vip: Ainett Stephens, tra tragedie familiari e scontri accesi

Tra le protagoniste più in vista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, spicca sicuramente Ainett Stephens. Dopo aver fatto i conti con il ben poco piacevole corteggiamento di Amedeo Goria, la showgirl venezuelana ha discusso pesantemente con Soleil Sorge, accusandola di averle rivolto parole profondamente razziste. Quello che sembrava un semplice battibecco, si è trasformato in un conflitto all’ultimo sangue, che ha spaccato la casa in due e diviso i social tra chi reclamava la squalifica dell’influenzar italo-americana e chi, invece, non ravvisava nell’espressione che aveva usato alcun intento discriminatorio. Questa sera, tuttavia, Stephens metterà da parte gli attriti per parlare d’altro.

Secondo le anticipazioni, infatti, Signorini chiacchiererà con lei della sua delicatissima storia familiare. Si partirà dalla misteriosa scomparsa della madre e della sorella che, impiegate nell’import/export di prodotti per capelli, nel 2004 erano partite per Trinidad senza più fare ritorno. Sparendo nel nulla. La modella ha raccontato di nutrire ancora un briciolo di speranza nel loro ritorno, anche se l’evidenza porta a pensare siano state uccise. Ad aggiungersi a questa narrazione già così tragica, anche la vicenda del figlio Christopher, al quale è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico all’età di due anni. Quando, da un momento all’altro, ha smesso di parlare. Gli spoiler non rivelano altro ma una cosa è certa: per Ainett Stephens quella di stasera non sarà sicuramente una puntata semplice.