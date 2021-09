Grande Fratello Vip 6: stasera occhi su Amedeo Goria, Katia Ricciarelli e il confronto tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Dopo la prima puntata andata in onda lunedì, il Grande Fratello Vip ritorna stasera, venerdì 17 settembre 2021, alle 21.25, pronto a scoperchiare nuove dinamiche tra i concorrenti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, ormai giunto alla sua sesta edizione, macina dati d’ascolto non indifferenti e il gradimento del pubblico che, come per gli scorsi anni, ha la possibilità di seguire la quotidianità degli inquilini ventiquattro ore su ventiquattro grazie alla diretta su Mediaset Extra, ai daytime di La5 e all’app Mediaset Infinity.

Grande Fratello Vip 6: cosa sapere della puntata in onda stasera alle 21.25 su Canale 5

Grande Fratello Vip: chi sono i nuovi inquilini

Come già annunciato nelle scorse settimane, l’ingresso dei 22 concorrenti è stato suddiviso tra la puntata di lunedì e quella in onda questa sera. Al gruppo dei 17 già dentro la casa, se ne uniranno altri 8: la conduttrice Jo Squillo, Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, Miriana Trevisan, ex protagonista di Non è la Rai e storica valletta di molte delle trasmissioni condotte da Mike Bongiorno, l’attore Davide Silvestri, il modello Andrea Casalino, l’illusionista Giucas Casella e l’indossatore Samy Youssef, noto per essere il volto di Moschino. Le new entry porteranno sicuramente scompiglio tra i fragili equilibri costruiti nel corso della prima settimana.

Grande Fratello Vip: attesa per il confronto tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Particolarmente atteso, a tal proposito, il confronto tra l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le ragazze, nelle interviste, hanno spesso rivelato di avere due caratteri diametralmente opposti. Nel corso della diretta, le due avranno modo di parlare anche di quanto più volte sostenuto da Sorge in questi ultimi giorni: secondo lei, infatti, Codegoni avrebbe messo a punto una serie di strategie, con l’aiuto di Fabrizio Corona, per emergere nel programma e rimanere il più a lungo possibile in gioco.

Grande Fratello Vip: Amedeo Goria criticato per l’atteggiamento avuto nei confronti di Ainett Stephens

Occhi puntati anche su Amedeo Goria, segnalato dagli spettatori per atteggiamenti ben poco consoni nei confronti della showgirl Ainett Stephens e su Katia Ricciarelli, che non ha per niente gradito l’atteggiamento delle principesse Selassié nei suoi confronti. Le sorelle, infatti, hanno messo in piedi uno scherzo, facendo credere agli altri che ci sarebbe stata una squalifica immediata per uno di loro. Ma non solo. Il soprano è finita al centro delle polemiche per una presunta bestemmia e per l’utilizzo di un vocabolario non particolarmente opportuno, al punto che molti, sui social, ne hanno chiesto l’eliminazione immediata. Nel resoconto dei primi sette giorni di clausura, si passerà poi in rassegna l’esperienza di tutti gli altri vip, tra rapporti di amicizia in divenire, confessioni toccanti e inevitabili scontri.

