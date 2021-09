Grande Fratello Vip 6: questa sera, 13 settembre 2021, su Canale 5 il reality con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli chi sono le nuove opinioniste

La casa più spiata d’Italia è pronta a riaprire i battenti. Stasera, lunedì 13 settembre 2021, alle 21.25 su Canale 5, ritorna il Grande Fratello Vip, ormai arrivato alla sua sesta edizione. A varcare la porta rossa, per il momento, saranno 22 concorrenti, tra personaggi del mondo dello sport, della televisione, influencer, modelli e attori. Prodotto da Endemol Shine Italy, il reality, sempre condotto da Alfonso Signorini, andrà in onda per ben due volte a settimana: il lunedì e il venerdì. Oltre ai daytime trasmessi da Canale 5 e Italia Uno, i telespettatori potranno seguire gli inquilini in diretta, ventiquattro ore su ventiquattro, su Mediaset Extra, La5 e attraverso l’app Mediaset Infinity. Ma non è tutto. Per rimanere costantemente aggiornati, basta fare un giro sul sito ufficiale e sui profili social del programma (Facebook, Twitter e Instagram), già pronti e collaudati per seguire le dinamiche e le evoluzioni tra gli inquilini.

Grande Fratello Vip: Le cose da sapere sulla sesta edizione del programma in onda stasera alle 21.25 su Canale 5

Grande Fratello Vip: Tutte le novità di quest’anno

Tra le novità fatte trapelare da Signorini, la più interessante è, senza dubbio, quella relativa al restyling della Casa. Lo spazio di 1740 mq si suddividerà, come da tradizione, in aree sceniche, tecniche e segrete. Tutti gli ambienti dell’open space sono stati rinnovati, eliminando completamente le barriere architettoniche (soprattutto in vista della partecipazione al programma di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto italiano che, nel 2019, a causa di un’aggressione a mano armata, ha perso l’uso delle gambe per una lesione al midollo spinale). Negli otto mesi che, pare, i vip potranno trascorrere in clausura, si muoveranno tra zone verdi, sauna, piscina, confessionale e una serie di nuove stanze segrete che verranno svelate nel corso del reality. Non mancheranno la suite, quest’anno denominata ‘Love Boat’ con tanto di ponte stile Titanic, e il Tugurio, che ricorderà la stiva di una nave. Cambia ufficialmente anche il regolamento. In una serie di interviste, Signorini ha ribadito che rimarrà il pugno di ferro in caso di bestemmie, con squalifica immediata. Per tutte le altre situazioni, invece, si adotterà un metodo meno severo e si valuterà caso per caso in base alla gravità delle parole adoperate e delle intenzioni del colpevole. Ultimo dettaglio noto: la presenza, accanto alla coppia designata in studio, di opinioniste del popolo, gente comune che, in collegamento dal salotto di casa, si farà messaggera dei pensieri e delle impressioni del pubblico.

Grande Fratello Vip: Chi sono i concorrenti del reality

Come già annunciato da Sorrisi&Canzoni una settimana fa con la tradizionale copertina, il cast del Grande Fratello Vip sarà composto, per ora, da 22 concorrenti. Il parterre è abbastanza eterogeneo e ha provato ad attingere da più settori, senza limitarsi solo ed esclusivamente a quelli dello spettacolo e dell’intrattenimento. Intraprenderanno, dunque, quest’insolito percorso il soprano Katia Ricciarelli, l’illusionista Giucas Casella, il campione olimpico Aldo Montano, la showgirl Carmen Russo, la modella Ainett Stephens, l’attore e fotografo Alex Belli, il giornalista Amedeo Goria, l’indossatore Andrea Casalino, le sorelle Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailé Selassié, l’attore Davide Silvestri, la starlette Francesca Cipriani, l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, la conduttrice Jo Squillo, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, il nuotatore Manuel Bortuzzo, l’ex ragazza di Non è la Rai Miriana Trevisan, Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, la showgirl Raffaella Fico, l’influencer Soleil Sorge, il modello Samy Youssef, l’ex concorrente di Temptation Island Tommaso Eletti e l’ex tronista di Uomini & Donne Sophie Codegoni. Non entreranno tutti in un solo colpo: divisi in due gruppi, alcuni inizieranno la loro avventura stasera, altri, invece, venerdì 17 settembre. Al di là dell’esperienza, l’obiettivo finale di tutti rimane, ovviamente, la vittoria. Colui o colei che riuscirà a rimanere il più a lungo possibile tra le quattro mura del loft di Cinecittà, superando nomination ed eliminazioni a sorpresa, si accaparrerà un montepremi di 100mila euro (metà del quale sarà devoluto in beneficenza).

Grande Fratello Vip: Chi sono le opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini

Dopo l’addio alla coppia formata da Pupo e Antonella Elia, saliranno sul trono degli opinionisti due donne: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Proviamo a conoscerle meglio.

Grande Fratello Vip: Chi è Adriana Volpe

Concorrente nell’edizione 2019/2020, Adriana Volpe è stata, per anni, un volto noto della Rai, per aver condotto due dei programmi di punta della rete, tra la fine degli Anni ’90 e i primi Anni 2000: I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia. Classe 1973, prima di approdare nel mondo della televisione, si è dedicata per molti anni al lavoro da modella, sfilando sulle passerelle di Milano, Tokyo, Parigi e Zurigo. Dopo una partecipazione come concorrente a La Ruota della Fortuna nel 1982, è stata scelta da Michele Guardì come valletta per il prime time del sabato sera di Rai Uno Scommettiamo che…?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, dove è rimasta per tre edizioni. Dopo qualche breve esperienza di conduzione tra Rai Due e TMC e camei in film come Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo, è stato nel 1999 che è iniziata la sua carriera come presentatrice. Da quell’anno (e fino al 2009) è stata una dei padroni di casa di Mezzogiorno in famiglia. Progetto a cui, dal 2003, ha affiancato anche Mattina in famiglia. Da settembre 2009 a maggio 2017, affiancata da Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo, ha condotto per otto edizioni il celebre contenitore I Fatti Vostri, barcamenandosi tra il piccolo schermo, la radio, la musica e il cinema. La sua ultima esperienza in Rai si è chiusa con la chiusura di Mezzogiorno in famiglia a cui è ritornata, in veste di padrona di casa, nel 2017 per terminare l’esperienza nel 2019. Nel 2020 è passata a Tv8 dove, assieme ad Alessio Viola, ha preso le redini di Ogni Mattina, programma di infotainment a metà tra un talk show e un approfondimento socio-politico. Nel suo curriculum, figurano anche diverse partecipazioni a reality: nel 2007 è stata una delle concorrenti del talent show di pattinaggio artistico Notti sul ghiaccio; nel 2018, assieme al collega Marcello Cirillo, è partita per Pechino Express e, nel 2020, ha preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, che è stata costretta ad abbandonare per problemi familiari. Sulla sua vita privata si sa poco: dopo un primo matrimonio finito nel 2000, nel 2008 ha sposato l’imprenditore Roberto Parli, da cui ha avuto una figlia. I due, qualche mese fa, hanno pubblicamente annunciato la separazione.

Grande Fratello Vip: Chi è Sonia Bruganelli

Per quanto i più la conoscano solo per essere la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli non è solo questo. Classe 1974, romana, ha mosso i suoi primi passi nella moda come indossatrice e nell’intrattenimento come attrice di fotoromanzi. Laureata in Scienze della Comunicazione, oggi è un’imprenditrice e una produttrice di successo, alla guida della SDL2005, società che si occupa dei casting di buona parte dei programmi targati Mediaset. Grazie all’expertise accumulata con gli studi universitari e alla passione che, da sempre, la lega al mondo dell’abbigliamento, ha creato anche una collezione di capi, Adele Virgy, ispirata ai disegni dei suoi figli e distribuita in una serie di negozi monomarca sparsi per l’Italia. Opinionista in diversi programmi tivù, dal 2016 al 2020 ha condotto su SDL.TV, tv web creata dalla sua agenzia di scouting, I libri di Sonia, uno spazio in cui intervista autori famosi e meno famosi sui loro libri in uscita. Grazie ai feedback positivi del pubblico, nel 2020 il format è stato acquistato dalla piattaforma Timvision. Un upgrade che ha dato a Bruganelli la possibilità di confrontarsi con nomi più o meno noti del panorama letterario italiano, da Sandro Veronesi a Massimo Bisotti. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2002 è sposata con il conduttore Paolo Bonolis, conosciuto nel 1997 mentre faceva telepromozioni per pagarsi l’università. La coppia ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele.