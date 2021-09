Grande Fratello Vip 6: chi sono Jessica, Clarissa e Lucrezia Selassié

Stasera 13 settembre su Canale 5 comincia il Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Reality show ormai arrivato alla sesta edizione. A varcare la porta rossa, per il momento, saranno 22 concorrenti, tra personaggi del mondo dello sport, della televisione, influencer, modelli e attori. Tra le novità il turnover degli opinionisti: dopo l’addio alla coppia formata da Pupo e Antonella Elia, arrivano Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Chi sono Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié, concorrenti del Gf Vip in onda stasera su Canale 5

Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié pronipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia

Tra i concorrenti dell’edizione del Grande Fratello Vip 6, oltre a Tommaso Eletti, reduce da Temptation Island, anche le tre sorelle Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailè Selassié pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Hailé Selassié, detronizzato nel 1975 quando il Paese è diventato una Repubblica popolare. Tra autista, maggiordomo, make up artist, parrucchiere e agi a volontà, il trio che, per il momento, entrerà nella Casa come unico concorrente (anche se, ben presto, non si esclude che le sorelle gareggeranno individualmente come è già accaduto, in situazioni simili, negli anni passati), vive la propria quotidianità nel lusso più sfrenato. All’ombra di un titolo nobiliare che, per quanto privo di qualsiasi validità giuridica, tengono a difendere e a mantenere.

Jessica Selassié: la partecipazione nel 2017 a Riccanza

Mentre la 33enne Lucrezia e la 19enne Clarissa non vantano alcuna partecipazione televisiva né ruoli in progetti cinematografici o televisivi, la 26enne Jessica prima del Grande Fratello Vip, aveva preso parte a Riccanza, format in onda su MTV, nella stessa edizione dell’influencer Tommaso Zorzi, al quale la lega un buon rapporto di amicizia. Jessica vive a Roma in una villa che affaccia su Piazza di Spagna. Si è definita ‘una principessa moderna’ e, dopo gli studi di marketing, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’imprenditoria. Nel 2017 avevano fatto discutere alcune delle sue dichiarazioni in merito a uno stile di vita a dir poco lussuoso: «I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi né mai li prenderò», aveva detto. «È molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping».

Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié: un futuro da influencer e da cantanti

Il sogno delle tre paroline è, ovviamente, sfondare nello spettacolo. Mentre la primogenita sembra accontentarsi, per ora, di una carriera da influencer su Instagram, le altre due hanno le idee chiare e puntano sull’obiettivo di diventare cantanti. In merito alla loro vita privata, si sa ben poco: al momento risultano essere single.