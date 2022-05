Grande Barriera Corallina, sbiancamento di massa sul 91 per cento di banchi

Peggiora la salute della Grande Barriera Corallina in Australia. Un nuovo report della Great Barrier Reef Marine Park Authority ha infatti riportato dati preoccupanti in merito al sesto sbiancamento di massa negli ultimi 25 anni. Secondo gli esperti, il 91 per cento di banchi passati in rassegna ha presentato condizioni in peggioramento a causa delle temperature dell’acqua sempre più alte. Si tratta della prima volta che succede in corrispondenza della Niña, fenomeno che tende a raffreddare l’Oceano. «È una notizia devastante», hanno commentato gli esperti.

I dati dello sbiancamento di massa della Grande Barriera Corallina

Il nuovo rapporto, dal titolo Snapshot Reef: Summer 2021-22, ha esaminato 719 banchi di corallo grazie a diverse ricognizioni in elicottero sulla Grande Barriera Corallina. Nel corso dell’ultima stagione estiva in Australia, gli esperti hanno notato come 654 banchi, ossia il 91 per cento del totale, presentassero i segni di uno sbiancamento di massa. «Si tratta del quarto evento simile dal 2016, il sesto dal 1998», si legge in una dichiarazione che accompagna il report. «I sondaggi confermano che uno sbiancamento di massa ha coinvolto tutte le regioni». I danni sono visibili lungo tutti i 2300 chilometri del sistema, ma riguardano maggiormente l’area compresa tra Cape Tribulation e Whitsundays.

Lo sbiancamento dei coralli tende a verificarsi quando le temperature dell’acqua sono molto più calde del normale. Lo stress termico, infatti, fa sì che il corallo espella le alghe fotosintetiche dall’interno del suo tessuto, sua principale fonte di cibo. Ciò porta l’animale a morire di fame, tanto da perdere i suoi vivaci colori pastello per lasciar posto al bianco tipico del suo scheletro carbonatico. Tuttavia, si tratta del primo sbiancamento in concomitanza con il periodo della Niña, fenomeno oceanico che tende ad abbassare le temperature dell’acqua. «Il clima sul pianeta sta cambiando, ormai nulla sorprende più del dovuto», ha detto al Guardian David Wachenfeld, a capo del team che ha effettuato lo studio. «Acqua e coralli sono circa 1,5 gradi centigradi più caldi rispetto a 150 anni fa».

LEGGI ANCHE: Il gigante dei coralli ha 400 anni e si trova nella Grande Barriera Corallina

La più grande minaccia resta sempre la crisi climatica

«È una notizia devastante», ha detto al Guardian Lissa Schindler, responsabile dell’Australian Marine Conservation Society. «Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come il taglio delle emissioni di combustibili fossili debba essere una priorità». Come hanno confermato alcuni esperti alla Cnn, infatti, i coralli più robusti necessitano di un decennio per ritornare in salute. «Rischiamo di perdere la finestra di recupero», ha sentenziato Jodie Rummer, professoressa della James Cook University di Townsville. La più grave minaccia per la Grande Barriera Corallina resta dunque la crisi climatica.

Negli ultimi anni, il governo australiano ha subito pressioni da parte dell’Unesco per dimostrare di essere attivo per salvare la Grande Barriera Corallina dal climate change. Diversi esperti di ambiente infatti hanno spesso criticato l’azione delle autorità locali, colpevoli di non fare abbastanza per ridurre lo sfruttamento dei combustibili fossili e le emissioni di gas serra. «Se vogliamo avere una possibilità dobbiamo muoverci al più presto», ha dichiarato alla Cnn Amanda McKenzie, Ceo del Climate Council. «Se non agiamo entro questo decennio, nessuna azione avrà più effetto».