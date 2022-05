Il Grand Hotel La Pace di Montecatini acquistato dalla figlia di un deputato russo sanzionato

Mentre l’Europa e gli Stati Uniti proseguono la loro campagna di sanzioni ai danni di oligarchi russi, politici e milionari di varia natura legati a Mosca, c’è chi riesce ad acquistare beni immobili di altissimo livello sul nostro Paese. Succede a Montecatini, dove il Grand Hotel La Pace, una celebre struttura del centro termale toscano, è stato acquistato da Karina Bugoslavskaya, imprenditrice di 31 anni. Non una donna russa qualsiasi, ma la figlia di Irek Borisovich Boguslavsky. Lui, 55 anni e originario di Kazan, è un deputato della Duma e uno dei parlamentari che l’Unione Europea ha colpito a suon di sanzioni. La vicenda ha generato qualche polemica, ma l’albergo sarebbe stato venduto già lo scorso dicembre.

Il Grand Hotel La Pace venduto alla Kib Holding

Ad acquistare la struttura è stata la Kib Holding, una srl italiana che ha sede a Imola. A capo di questa società c’è Karina Boguslavskaya, che non è attualmente nel mirino dell’Unione Europea. Lei, russa ma cittadina di Londra, avrebbe acquistato la struttura già tra dicembre e gennaio, un paio di mesi prima dell’invasione della Russia in Ucraina. Stefano Pucci, ex patron dell’albergo, non è intervenuto ufficialmente sulla vicenda. Ci si interroga anche su quanto sia stato l’esborso per completare l’affare. Gli esperti parlano di una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro per un Grand Hotel celebre, a cinque stelle, e che vanta l’amore di uomini di cultura della storia d’Italia come D’Annunzio, Puccini e Toscanini.

In Toscana molti affari gestiti da russi

Nonostante tutto, le polemiche si sono inasprite e a Montecatini Terme c’è chi pensa che l’acquisto da parte di Karina Boguslavkaya getterà la struttura nel caos. E nella Regione Toscana non si tratta dell’unico colpo messo a segno da cittadini russi. Numerose ville in Maremma e in Versilia sono di proprietà di personaggi provenienti da Mosca e dalla Federazione russa. E i sequestri sono stati molti: dalla villa Lazzareschi agli yacht ormeggiati lungo le coste toscane. C’è poi il caso di Torre del Gallo a Firenze, acquistata da Aleksej Fedoricsev, patron del Monaco basket ed ex presidente della Dinamo Mosca di calcio.