Grand Hotel, stasera, 7 luglio 2021, in tv: le anticipazioni degli episodi trasmessi su Canale 5

Dopo una settimana di pausa, ritorna su Canale 5 l’appuntamento con Grand Hotel – Intrighi e passioni. Stasera, mercoledì 7 luglio 2021, alle 21.20, andranno in onda l’ultimo episodio della prima stagione e il primo della seconda, in un estemporaneo quanto inedito passaggio di testimone che permetterà ai fan di non rimanere col fiato sospeso. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: La trama

Relazioni travagliate, amori, inganni e tradimenti sono gli ingredienti principali del period drama spagnolo diretto da Carlos Sedes e ambientato, a inizio Novecento, nello storico Palacio de la Magdalena di Santander. Al centro del racconto, la storia di Julio Olmedo, giovane di umili origini che, arrivato a Cantaloa per fare visita alla sorella Cristina, manager dell’albergo, scopre della sua improvvisa scomparsa. Determinato a fare luce sulla verità, Olmedo decide di non partire più. Rimane quindi come cameriere dell’hotel e, mentre si occupa delle indagini, si innamora perdutamente di Alicia, una delle figlie di Doña Teresa, la proprietaria. Insieme, i due affronteranno avventure pericolose e scopriranno segreti destinati a turbare la vita e gli equilibri del patinatissimo hotel.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: Il cast

Acclamata da pubblico e critica, la serie ha ottenuto un grande riscontro internazionale, superando i confini spagnoli grazie ad adattamenti e remake arrivati in oltre 30 paesi. Dalla Francia all’Iran, passando per Turchia, Uruguay e Regno Unito. Tra le ragioni di questo trionfo, sicuramente, anche un cast di primo piano, che vanta alcuni dei nomi più in vista della serialità iberica: Pedro Alonso, famoso per il ruolo di Berlino ne La casa di carta, Megan Montaner, nota in Italia per il personaggio di Pepa ne Il segreto, Yon González (che, in Grand Hotel, veste i panni di Julio), apparso in serie come Il sospetto, El Internado, Le ragazze del centralino, Amaia Salamanca nel ruolo di Alicia Alarcon e Marta Hazas, già vista in Cuore ribelle e Velvet. A garantire l’attendibilità del racconto, una presenza di spicco: quella di Juan José Luna, consulente storico della serie e attuale capo curatore del Museo del Prado, che si è occupato di redigere un dossier con gli eventi storici e culturali più rilevanti della Belle Époque.

Grand Hotel – Intrighi e passioni: Anticipazioni sugli episodi in onda stasera, mercoledì 7 luglio, alle 21.20 su Canale 5

Cosa succederà stasera? Scopriamolo subito. Nel primo dei due episodi, L’impronta, Julio torna all’hotel, dopo aver saputo che Cristina non è morta in un incidente come avevano tentato di fargli credere ma è stata uccisa. Deluso e addolorato, lascia Alicia alla stazione. La ragazza, per ripicca, decide di sposare Diego, nonostante i tentativi di Julio di dissuaderla. Nel frattempo, il detective Ayala, grazie a un’impronta digitale rinvenuta sull’arma del delitto, riesce a identificare l’assassino di Cristina. Si tratta di Benjamin che, nel tentativo di non farsi scoprire, abbandona l’hotel con una scusa e si da alla fuga. Sullo sfondo, Belen, terrorizzata da una lettera minatoria, prova a convincere Andrés ad affrettare il matrimonio.

La seconda stagione, invece, riparte con l’episodio Luci e ombre. Julio, deciso a rimanere all’hotel per capire cosa si nasconde dietro il terribile incidente di Andrés, trova conferma ai suoi sospetti quando, una sera, riesce a sventare un nuovo tentativo di aggressione ai danni del suo amico, senza però vedere l’assassino. Intanto, Belen porta avanti la sua gravidanza, mentre Doña Teresa continua a tramare alle spalle: vuole che la ragazza muoia dopo il parto. Arriva, quindi, a corrompere una levatrice che, sotto lauto compenso, accetta di lasciarla morire dissanguata. A proteggerla ci penserà Andrés che, arrivato in tempo, riuscirà a trarre in salvo la donna e ad assistere alla nascita del suo secondo figlio.