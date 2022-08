Grand Hotel 3 stasera su Canale 5: la trama della penultima puntata

Prosegue l’appuntamento settimanale con Grand Hotel 3 – Intrighi e passioni. Stasera 19 agosto, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda la penultima puntata della soap opera spagnola, che si avvia alla conclusione. La terza stagione è infatti l’ultima e chiuderà per sempre le vicende della famiglia Alarcón. Nel cast Amaia Salamanca, Yon González e Megan Montaner, la Pepa de Il Segreto. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play assieme agli episodi precedenti.

Grand Hotel 3, trama e cast di stasera 19 agosto 2022 su Canale 5

Il primo episodio di stasera, Il castigo, vede Andres (Llorenç González) in prigione per l’assassinio di Belén (Marta Larralde). Sua madre decide di farlo testimoniare contro Donna Teresa (Adriana Ozores), proprietaria dell’albergo, per l’omicidio di Celia Velledur, pur sapendo che l’aiuto alla giustizia potrebbe non sortire alcun effetto. Tutto cambia proprio quando la stessa Donna Teresa le promette di intercedere per la sua scarcerazione, a patto di non metterle i bastoni fra le ruote. Intanto, Julio (Yon González) e Alicia (Amaia Salamanca) con l’aiuto di Maite (Megan Montaner) si recano nella pensione dell’ispettore capo Bazan (Daniel Pérez Prada) sperando di trovare una prova della sua colpevolezza che non lasci adito a interpretazioni errate.

La seconda puntata, dal titolo L’esecuzione, inizia subito con un incredibile colpo di scena. Andres infatti viene giustiziato per omicidio, senza che nessuno dei protagonisti riesca a fare nulla per lui. Nel frattempo, Diego scopre gli incontri d’amore di Alicia in una camera dell’hotel e decide di tenderle una trappola. Donna Teresa, nella sua abitazione, si ferisce a un dito con un bicchiere di vetro e chiama a sé Cisneros (Lluís Homar) che la cura nonostante l’odio profondo nei suoi confronti. Grand Hotel 3 – Intrighi e passioni si concluderà venerdì prossimo, 26 agosto, con l’ultimo atteso appuntamento per il finale di serie.