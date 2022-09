Granchio blu, è invasione a Fregene e Focene: “Strage di vongole e telline”

Continua l’invasione del Granchio Blu, che stavolta è arrivato a Fregene e Focene, facendo strage di vongole e telline. La specie ‘aliena’ che viene dell’America ha preso d’assalto il Mediterraneo e ora si trova sul Tirreno laziale. Il mollusco prolifera indisturbato sulle coste italiane, perché qui non esiste il predatore naturale che invece lo caccia nel suo continente d’origine.

Invasione del Granchio Blu a Fregene e Focene

Il Granchio Blu è arrivato a Fregene e Focene, dove ha fatto strage di vongole e telline. Nel Mediterraneo il mollusco si riproduce indisturbato, perché l’unico suo predatore è l’uomo, che può limitarne la crescita attraverso la pesca. L’animale che arriva dall’America probabilmente è approdato sulle coste italiane perché trasportato inconsapevolmente nei container di grandi navi transatlantiche. Al momento, essendo ghiotto di vongole, cozze e telline, è considerato dalla popolazione locale un pericolo.

«Può mettere a rischio proprio la classica produzione delle telline romane», ha detto Gennaro Del Prete, presidente di Pesca Romana e coordinatore regionale di Federpesca. «A Focene c’è stata una grande moria di telline, le abbiamo viste spezzate in due». I granchi blu si sono istallati presumibilmente a settembre dello scorso anno. Riproducendosi in massa, dopo un anno ormai si può parlare di invasione in grado di mettere a rischio la stessa pesca delle telline.

La riproduzione del granchio blu

Secondo alcuni studi, la femmina di granchio blu può arrivare anche a deporre tra due e otto milioni di uova per covata. Inoltre, il particolare esemplare può accoppiarsi una sola volta nella vita, ma conservare gli spermatofori anche per un anno, autoinseminandosi dopo tempo.

«L’habitat del fiume Tevere ben si presta a questo genere di animale, è una sua zona ideale per la crescita», spiega la biologa marina Lucrezia Clienti a Il Messaggero. «Ha chele possenti, per questa ragione abbiamo coordinato un progetto di ricerca per creare attrezzi innovativi per la sua pesca selettiva, che finora è l’unico modo che abbiamo per contenerne lo sviluppo. Le femmine preferiscono le acque più salate, infatti vanno in mare aperto per andare a deporre le uova. I maschi invece amano quelle più dolci. Si riparano nei golfi, negli estuari, nelle lagune».