Incidente Gran Sasso, morti due alpinisti

Era una guida alpina esperta Raffaello Toro, 48 anni, morto insieme al caro amico Gianluca Camplone, 51 anni, nell’incidente accaduto sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso. La caduta prima sulla neve e poi sui massi, come riportato da Repubblica, non ha lasciato scampo ai due alpinisti che erano intenti in una cordata sulla parete nord (2.655 metri), nel canale Sivitilli, sopra ai Prati di Tivo. I due alpinisti , secondo Emmelle.it, sono precipitati e morti dopo un volo di diverse centinaia di metri.

Gran Sasso, morti due alpinisti

I carabinieri di Pietracamela (Teramo) non hanno identificato subito il secondo escursionista, in quanto privo di documenti. Le squadre di soccorritori hanno recuperato i corpi per trasportarli al campo base di Prati di Tivo, sul versante teramano della montagna. Sul posto sono giunti il presidente del Soccorso Alpino Abruzzo, Daniele Perilli, i tecnici del Soccorso Alpino, l’elicottero e i sanitari del 118 di L’Aquila e Teramo. Perilli ha parlato di condizioni meteo non delle migliori. L’allarme è stato lanciato da altri due alpinisti impegnati su un altro percorso.

Il cordoglio sui social

Il gruppo pubblico Kalipè esprime sui social il dolore per la scomparsa di Raffello Toro: «Le tragedie in montagna purtroppo accadono spesso, per i motivi più vari, ma sono tragedie sempre e fanno male. Però quando accadono a qualcuno che conosci, che stimi, che ammiri è inevitabile che ti prende un colpo al cuore che ti senti personalmente ferito e sinceramente è così che mi sento in questo momento in cui apprendo la notizia dell‘incidente tragico che ha coinvolto il bravissimo Raffaello Toro (Guida Alpina) e di conseguenza la sua famiglia e in particolare Francesca e Margherita. Non so cosa dire, non so cosa fare, se non prendermela con il destino atroce che a volte porta via un marito, un padre, un grande amore alla sua famiglia. Riposa in pace Raffaello e che la terra ti sia lieve».