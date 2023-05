Maltempo in Emilia-Romagna, il Gran Premio di F1 di Imola è stato annullato

Il Gran Premio di Formula 1 di Imola è stato annullato per il maltempo. Viste le condizioni meteo, i danni e le vittime in Emilia-Romagna, l’organizzazione della Formula 1 ha deciso di cancellare la gara in programma questo weekend.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA — Formula 1 (@F1) May 17, 2023

L’annuncio dell’annullamento del Gran Premio di Imola

A dare l’annuncio della cancellazione del Gran Premio di Formula 1 all’autodromo di Imola è stato il presidente dell’Aci e il vicepresidente della Fia Angelo Sticchi Damiani. Il presidente Aci ha infatti affermato a LaPresse: «È stato deciso l’annullamento del GP di Imola. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto». Subito dopo è arrivata l’ufficialità anche da parte della Formula 1 che ha pubblicato un comunicato sui social annunciando l’annullamento del GP dell’Emilia-Romagna. Il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, poco prima della decisione ufficiale aveva commentato con queste parole la speranza di partecipare alla gara: «Imola è una pista fantastica e mi piace sempre guidare lì. Il tempo è davvero brutto e so che la situazione viene monitorata da vicino. Spero che tutti stiano bene».

Le parole di Salvini sulla sospensione della gara

Anche il vicepremier Matteo Salvini aveva parlato di sospendere il Gran Premio di Imola a causa delle forti piogge che stanno creando scompiglio in Emilia-Romagna. Il ministro delle Infrastrutture aveva detto di ritenere «opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell’emergenza maltempo che sta flagellando l’Emilia-Romagna». Il ministro aveva anche aggiunto: «Dedichiamoci ai soccorsi». Infine, Salvini aveva detto che in questo momento «è doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l’emergenza». L’alluvione che sta continuando a colpire l’Emilia-Romagna finora ha provocato ben 4mila sfollati, con diversi edifici evacuati per la sicurezza generale. Inoltre, secondo gli ultimi dati sono state ritrovate sei vittime colpite da questa calamità naturale.