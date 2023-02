Gran Bretagna, verdure razionate in molti supermercati a causa del clima

Alcuni supermercati in Gran Bretagna, soprattutto delle catene low cost, hanno dovuto razionare la vendita di verdure. Le problematiche legate al clima hanno penalizzato i raccolti in Africa settentrionale e nel sud della Spagna, località dalle quali il Paese si rifornisce nei mesi invernali.

Gran Bretagna, verdure razionate nei supermercati

A mancare sono pomodori e verdure di stagione che di questi periodi vengono importati dal Nord Africa e dal Sud Europa. Una carenza che ha costretto due catene di grande distribuzione low cost, come Asda e Morrisons, a razionare pomodori, peperoni, lattuga e insalate, insieme a verdure come broccoli, cetrioli, cavolfiori e lamponi. Ogni cliente non ne può acquistare più di tre confezioni.

Secondo le notizie diffuse dalla Bbc e le spiegazioni fornite dagli esperti di British Retail Consortium, un’organizzazione di categoria, la carenza è da imputare alla scarsa disponibilità dei prodotti nei Paesi produttori. I fenomeni climatici irregolari e il maltempo che si sono verificati di recente sia in Africa settentrionale sia nel sud della Spagna hanno portato ad una mancanza di verdura proprio in quelle aree da cui l’Inghilterra, la Scozia ed il Galles si approvvigionano tra dicembre e marzo.

La stessa situazione accompagnò l’entrata in vigore della Brexit

Una situazione che ricorda quella avvenuta tre anni fa quando entrò in vigore la Brexit. All’epoca, infatti, alcune problematiche burocratiche e doganali penalizzarono i commerci con i Paesi Ue compromettendo il rifornimento di merci agroalimentari.

Quindi da una parte ci sono gli esperti e le organizzazioni del settore che puntano il dito sui cambiamenti climatici e sulle condizioni metereologiche, dall’altro i cittadini che incolpano il dopo Brexit. I sondaggi, infatti, continuano a confermare la delusione nei confronti dei risultati e delle promesse fatte all’introduzione della Brexit. I risultati di tali ricerche hanno dato origine a un nuovo neologismo, Bregret, frutto della contrazione tra Brexit e regret che rende perfettamente l’idea del sentimento degli inglesi in questo momento.