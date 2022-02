Gran Bretagna, tre casi di Febbre di Lassa: cos’è e come si manifesta

Ieri sono stati comunicati due casi, poi un terzo e ora arriva la notizia del primo decesso. La Gran Bretagna fa i conti con contagi da Febbre di Lassa, una malattia infettiva grave che è stata individuata nel sud-est dell’Inghilterra. La morte di un uomo nel Bedfordshire ha fatto scattare un ulteriore allarme dopo i due contagi segnalati ieri. A darne notizia è stata l’Agenzia per la sicurezza sanitaria nel Regno Unito, l’Ukhsa. I tre, compresa la vittima, erano tornati a casa dopo un viaggio in Africa. Non si riscontravano casi di Febbre di Lassa dal 2009 e in totale dal 1980 erano stati soltanto 8 in Gran Bretagna. Cos’è la Febbre di Lassa?

Cos’è la Febbre di Lassa

C’è chi la paragona all’Ebola perché, in effetti, le due malattie infettive hanno caratteristiche molto simili. La Febbre di Lassa è una malattia infettiva molto grave che è stata inserita dall’Istituto Superiore di Sanità nel gruppo delle «febbri emorragiche virali (Fev), patologie di origine virale a carattere sistemico, caratterizzate da esordio improvviso, acuto e spesso accompagnate da manifestazioni emorragiche». A causarla sono virus Rna, che sopravvivono all’interno di animali o insetti. Per questo la Febbre di Lassa è più facilmente riscontrabile nell’Africa centrale e prende il nome da una città della Nigeria, dove fu riscontrata per la prima volta nel 1969.

I sintomi della Febbre di Lassa

Per quanto riguarda i sintomi della Febbre di Lassa, invece, l’ISS parla di patologia lieve o asintomatica nell’80 per cento dei casi. Nel restante 20 per cento, invece, la malattia può sviluppare sintomi gravi, con un esordio graduale e fino a 3 settimane di incubazione. Si parte con febbre, cefalea, mialgie, faringodinia, tosse e dolori toracici, ma anche nausea, vomito, diarrea e crampi addominali. Con il peggioramento delle condizioni si possono manifestare edema del volto e del collo, insufficienza respiratoria, versamento pleurico e pericardico, proteinuria, encefalopatia, sanguinamento delle mucose, ipotensione e shock. Se trattata, il tasso di letalità scende sotto l’1 per cento dei casi.