Grammy: chi è Samara Joy, miglior artista esordiente

Si è svolta a Los Angeles la serata di consegna dei Grammy, i premi più ambiti della musica. Beyoncé è entrata nella storia diventando, con 32 statuette, la più premiata di sempre: superato il direttore d’orchestra ungherese naturalizzato inglese Georg Solti, scomparso nel 1997, che era arrivato a 31. La cantante di Renaissance non si è però aggiudicata i premi più importanti, per i quali aveva ricevuto la nomination. Il Grammy più prestigioso, cioè quello per l’album dell’anno, è infatti andato a Harry Stiles, che nel 2022 ha lanciato il disco Harry’s House. Lizzo, con il brano About Damn Time, si è aggiudicata il premio per la registrazione dell’anno, mentre a Bonnie Raitt è andato il Grammy per la miglior canzone, Just Like That. E i Maneskin? Niente da fare per la band italiana, in corsa come miglior nuovo artista dell’anno, categoria dove ha vinto la cantante jazz Samara Joy.

L’esordio discografico e la consacrazione con Linger Awhile

Samara Joy è nata l’11 novembre 1999 a Castle Hill, nel Bronx, in una famiglia di musicisti: i nonni Elder Goldwire e Ruth McLendon guidavano un noto gruppo gospel di Filadelfia, The Savettes, mentre il padre bassista è stato in tour con Andraé Crouch. Si è appassionata alle sette note fin da piccola: dopo aver cantato in una band jazz durante gli anni delle superiori alla Fordham High School for the Arts, con tanto di premio al concorso Jazz at Lincoln Center’s Essentially Ellington, ha ottenuto una borsa di studio al Purchase College di New York, conseguendo il titolo di Ella Fitzgerald Scholar. Nel 2021, mentre era ancora all’università, ha lanciato il suo primo album eponimo, poi la consacrazione con la sua seconda fatica discografica, Linger Awhile.

Ha vinto anche nella categoria “miglior album jazz”

Nella corso della sua ancora breve carriera ha vinto il Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition nel 2019 e, due anni dopo, è stata candidata dal Jazz Times come Best New Artist. Arrivava alla grande serata dei Grammy candidata in due categorie, miglior artista esordiente e miglior album jazz. Ha vinto in entrambe.