Grammy Awards 2023, su TikTok i Maneskin battono Lizzo e Beyoncé

Tutto pronto per i Grammy Awards 2023. Nella notte italiana fra domenica 5 e lunedì 6 febbraio, a Los Angeles si assegneranno i più importanti premi musicali dell’anno. Fra i favoriti dei bookmakers ci sono Beyoncé con le sue nove nomination, ma anche Kendrick Lamar con otto e Adele con sette. L’Italia punta tutto sui Maneskin, che concorreranno per la categoria “Best New Artist”. In attesa di conoscere il nome dei vincitori, l’Hollywood Reporter ha provato a stilare una speciale classifica che coinvolge TikTok. L’elenco comprende gli artisti nominati in almeno una categoria i cui brani sono stati usati per creare video sulla piattaforma. In questo campo, nessuno batte la rockband romana, che trionfa a mani basse con ampio margine. Alle loro spalle star come Lizzo, la stessa Queen B e il cantante latino del momento, Bad Bunny.

Grammy Awards, su TikTok i Maneskin battono Lizzo e Beyoncé

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, ma soprattutto all’Eurovision Song Contest nel 2021, i Maneskin hanno conquistato il mondo. Mattatori del palcoscenico negli States, hanno spazzato via anche ogni concorrenza sui social. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono, fra gli artisti nominati ai Grammy Awards 2023, i più virali su TikTok. La loro Beggin’ ha infatti accompagnato 8.5 milioni di creazioni, dato nettamente superiore a ogni altro artista in lizza per un premio a Los Angeles. I 6.4 milioni di follower della rockband hanno poi usato Mammamia (432 mila creazioni), I Wanna Be Your Slave (quasi 350 mila volte) e Gossip, hit protagonista di 284 mila video. Per capire la grandezza della loro fama, basta considerare i dati degli altri cantanti internazionali. Al secondo posto c’è Lizzo con la sua About Damn Time, che ha lanciato 4.1 milioni di video su TikTok, meno della metà dei Maneskin.

Dopo Lizzo, che concorrerà ai Grammy Awards 2023 per canzone e disco dell’anno, spicca Beyoncé. La popstar, che ha da poco annunciato il nuovo tour mondiale, fra le nove nomination vanta anche quella per il miglior singolo R&B con Cuff It. Il brano è molto in voga anche su TikTok, tanto da essere colonna sonora di 2.7 milioni di creazioni. Seguono, con 2.5 milioni di video a testa sulla piattaforma, Unholy di Sam Smith e Kim Petras, Gayle con la sua abcdefu e Bad Bunny con Me Porto Bonito. Il portoricano è però l’unico con tre brani da oltre 1 milione di creazioni su TikTok, dato che vanta in classifica anche Titì Me Preguntò e Taro. Stessa posizione in classifica per Running Up That Hill di Kate Bush, presente ai Grammy in quanto parte della colonna sonora di Stranger Things.

Le altre star in classifica, da Rosalìa ad Anitta

Leggermente più giù, al quinto posto, c’è Anitta con la sua Envolver. Il brano, che ha aiutato la brasiliana ad ottenere la nomination come Best New Artist ai Grammy Awards, ha subito conquistato TikTok. Rivendica infatti 2.2 milioni di creazioni sulla piattaforma, grazie anche a tutorial e duetti della stessa cantante con alcuni suoi fan. Impossibile poi non citare Rosalìa, fra le artiste reggaeton più apprezzate su scala mondiale. La cantante, che lo scorso marzo ha realizzato un concerto live su TikTok con 4.5 milioni di spettatori, gareggerà per il miglior video musicale con Motomami. Sulla piattaforma, gli utenti hanno particolarmente apprezzato la sua Bizcochito, che con 1.9 milioni di video batte persino la più celebre Saoko, ferma a 216 mila.

Virale anche la colonna sonora del film Disney Encanto, con cinque brani tra cui We Don’t Talk About Bruno. Fra gli artisti virali su TikTok che concorreranno ai Grammy Awards 2023 Steve Lacy che, grazie a Bad Habit, ha raggiunto la vetta delle classifiche R&B e Alterantive Rock. La canzone, di tendenza sulla piattaforma, è infatti presente in oltre 700 mila video degli utenti. Curioso infine il caso di First Class, brano di Jack Harlow. L’artista ha pubblicato un’anticipazione del singolo qualche giorno prima dell’uscita ufficiale, ottenendo un incredibile successo poi concretizzatosi con le vendite online.